Este 31 de marzo, desde el Stadion "Bilino Polje", Italia y Bosnia se disputarán uno de los cuatro últimos sitios disponibles para Europa por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

EN VIVO | Italia vs Bosnia | Lo más destacado del partido rumbo al Mundial 2026. EFE / ARCHIVO

Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte en el repechaje de clasificación para los dos últimos mundiales y no ha aparecido en el mayor evento del futbol desde 2014.

En las Semifinales del repechaje de la UEFA de la semana pasada, Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte. Bosnia eliminó a Gales en una tanda de penales.

Las dificultades de Italia en el Mundial de la FIFA comenzaron poco después de su último título en 2006: la Azzurri quedó eliminada en la fase de grupos en las finales de 2014 y 2018.

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