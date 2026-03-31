Martes, 31 de Marzo 2026

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EN VIVO | Italia vs Bosnia | Lo más destacado de la Final del repechaje de la UEFA | Mundial 2026

Las selecciones europeas se disputan uno de los cuatro últimos boletos a la justa deportiva internacional de la FIFA; no te pierdas la cobertura EN VIVO del encuentro

Fabián Flores

Este 31 de marzo, desde el Stadion "Bilino Polje", Italia y Bosnia se disputarán uno de los cuatro últimos sitios disponibles para Europa por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

EN VIVO | Italia vs Bosnia | Lo más destacado del partido rumbo al Mundial 2026. EFE / ARCHIVO
EN VIVO | Italia vs Bosnia | Lo más destacado del partido rumbo al Mundial 2026. EFE / ARCHIVO

Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte en el repechaje de clasificación para los dos últimos mundiales y no ha aparecido en el mayor evento del futbol desde 2014.

En las Semifinales del repechaje de la UEFA de la semana pasada, Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte. Bosnia eliminó a Gales en una tanda de penales.

Las dificultades de Italia en el Mundial de la FIFA comenzaron poco después de su último título en 2006: la Azzurri quedó eliminada en la fase de grupos en las finales de 2014 y 2018.

No te pierdas el desenlace de este camino rumbo al Mundial 2026 a través de la cobertura de EL INFORMADOR.

Bosnia

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Italia
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Silbatazo inicial

Ya inician los 90 minutos de la lucha entre Italia y Bosnia por un sitio en el Mundial 2026.

Alineación de Bosnia

X / @BosniaNTBall 
X / @BosniaNTBall 

Alineaciones de Italia

 X / @Azzurri
 X / @Azzurri

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