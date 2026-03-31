El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, destapó al exbasquetbolista y exmorenista Gustavo Ayón como candidato a la gubernatura de Nayarit. Actualmente, Ayón es alcalde del municipio de Compostela.

Entrevistado tras anunciar la campaña de MC "México cree en México", Álvarez Máynez aseguró que el exbasquetbolista es un orgullo para el país por sus logros internacionales y destacó como ventaja que no proviene de la clase política.

Las palabras de Máynez sobre Gustavo Ayón

"Esta invitación a un mexicano que nos hace sentir orgullosos es para nosotros importante, porque Movimiento Ciudadano, para mantener su esencia, siempre ha dicho que esto no se va a solucionar con puros perfiles que emergen de la propia clase política", explicó.

"Nosotros no exigimos la afiliación partidista, no exigimos que la gente deje de ser ciudadana para utilizar este vehículo, para que pueda encabezar un esfuerzo de verdadero cambio, de verdadera alternativa, como nos hemos denominado en el caso de Nayarit", expresó.

Gustavo Ayón, por la candidatura al gobierno de Nayarit

Por su parte, Gustavo Ayón, quien obtuvo la presidencia municipal de Compostela con el respaldo de Morena, afirmó que hace dos meses dejó ese partido porque "no me gustó la falta de congruencia, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. No soy parte de eso, mi vida no es eso, mi vida es de trabajo, de sacrificio constante, de siempre estar con el pie en el acelerador, pero para hacer las cosas de manera correcta, en donde sea, dentro de una oficina o en el tema público".

"La verdad que no me gustó esa forma, y hoy en día me separo muy agradecido por la oportunidad que me dieron de incursionar en el tema público, pero hoy yo tomo una decisión con mucha firmeza, porque mis valores están encaminados a hacer constantemente el bien, no para mí, sino en el entorno social".

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