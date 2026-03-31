Mundial 2026: esta selección se queda sin entrenador a 70 días del inicio del torneo

A tan solo 70 días del Mundial 2026, la Federación de Futbol de Arabia Saudita confirmó la destitución del director técnico de la selección nacional.

Las selecciones que estarán presentes en el Mundial 2026 están preparadas para enfrentarse en el torneo y demostrar su capacidad en la cancha. Sin embargo, la selección de Arabia Saudita se enfrenta a un gran reto, pues la Federación de Futbol de Arabia Saudita confirmó la destitución del director técnico de la selección nacional, el francés Hervé Renard; ¿esto podría representar un riesgo para el desempeño de la selección nacional en el torneo?

Se despide el DT de Arabia Saudita del Mundial 2026

La decisión de la destitución de Renard se debe a la derrota de Arabia Saudita ante la selección egipcia en el juego amistoso; el marcador fue de 4-0. Con el fin de hacer mejoras en el equipo, se tomó la decisión de cambiar de DT para esta selección.

De acuerdo a los informes, el entrenador marroquí Walid Regragui es uno de los principales candidatos para dirigir la selección saudí que estará presente en el Mundial 2026.

La derrota de Arabia Saudita ante Serbia

La selección de Arabia Saudí, rival de España, Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026 , encajó este martes su segunda derrota seguida en este parón de selecciones, al ser remontada por Serbia, con goles de Strahinja Pavlović y Aleksandar Mitrović, en el segundo tiempo (2-1), cuando derribó la resistencia de su oponente.

El 0-1 fue de Abdullah Al Hamddan, que anotó en la primera ocasión. Arabia Saudí opuso su pegada entonces al dominio del conjunto balcánico, con más dominio, más ataques y más remates, parados por el portero Al Owais, que sostuvo la ventaja del equipo saudí en el TSC Arena de Bačka Topola, al sur de Serbia, al descanso. En el minuto 66, Pavlovic niveló el encuentro y, apenas cuatro después, Mitrović culminó la remontada y el triunfo de Serbia.

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El equipo de Veljko Paunović venía de perder por 3-0 contra España el pasado viernes. Arabia Saudí se enfrentará a España, el próximo 21 de junio, y a Uruguay, el 16 de junio, en el Mundial 2026. El grupo H se completa con Cabo Verde.

¿Cuándo es el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026. Estados Unidos, Canadá y México serán sedes de este torneo que tendrá la participación de 48 equipos y 104 partidos en un periodo de 39 días.

Con información de EFE.

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