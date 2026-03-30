Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este lunes 30 de marzo.En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera morada en tres playas de Puerto Vallarta debido a la presencia de animales silvestres que podrían ser nocivos a la salud de bañistas que visiten la playa de manera recreativa. En ese sentido, las playas que hay que evitar son: Por otro lado, las características del medio ambiente marcan lo siguiente: Por otro lado, la Playa del Holly es la única zona de la costa en donde está prohibido el ingreso al mar en la desembocadura del río debido al alto riesgo de las condiciones marítimas. La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó de bandera roja en esta parte específica de la playa, además de la morada por la posible presencia de fauna nociva.Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, recuerdan que cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado a las autoridades a través del número global de emergencia 911.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB