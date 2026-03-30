Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este lunes 30 de marzo.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera morada en tres playas de Puerto Vallarta debido a la presencia de animales silvestres que podrían ser nocivos a la salud de bañistas que visiten la playa de manera recreativa. En ese sentido, las playas que hay que evitar son:

Playa de Tomates

Playa del Holly

Playa Conchas Chinas

Por otro lado, las características del medio ambiente marcan lo siguiente:

Temperatura del agua a 25°C

Altura máxima de ola en 0.4 metros

Mareas: Pleamar, primera 8:05 horas; segunda 20:31 horas

Bajamar: primera 2:07 horas; segunda 14:22 horas

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La única bandera roja

Por otro lado, la Playa del Holly es la única zona de la costa en donde está prohibido el ingreso al mar en la desembocadura del río debido al alto riesgo de las condiciones marítimas. La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó de bandera roja en esta parte específica de la playa, además de la morada por la posible presencia de fauna nociva.

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, recuerdan que cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado a las autoridades a través del número global de emergencia 911.

Estado de banderas en playas de Puerto Vallarta

Boca de Tomatlán - Bandera amarilla

Mismaloya - Bandera amarilla

Gemelas - Bandera amarilla

Palmares - Bandera amarilla

Punta Negra - Bandera amarilla

Fiesta - Bandera amarilla

Conchas Chinas - Bandera amarilla

Amapas - Bandera amarilla

Olas Altas - Bandera amarilla

Muertos - Bandera amarilla

Burros - Bandera amarilla

Malecón - Bandera amarilla

Camarones (Norte y Sur) - Bandera amarilla

Flamingos - Bandera amarilla

Playa de Oro - Bandera amarilla

Velas - Bandera amarilla

Boca Negra - Bandera amarilla

Boca de Tomates - Bandera amarilla

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

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OB