La actividad de la fase de grupos de la Copa del Mundo continúa su marcha y los aficionados al balompié se preguntan qué partidos transmite TV Azteca hoy viernes 19 de junio. En el marco de esta justa deportiva internacional, el Mundial 2026 ofrece encuentros decisivos para las aspiraciones de diversas selecciones. Para los seguidores del deporte, la televisora del Ajusco ha preparado una cobertura que permitirá disfrutar de la acción en la cancha totalmente gratis y en vivo, para que nadie se quede sin presenciar los momentos más emocionantes del torneo.

Durante esta histórica edición del campeonato, que se celebra de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, la afición tiene garantizada una oferta deportiva de 32 partidos que serán transmitidos por TV Azteca, los cuales podrán mirarse desde un televisor o dispositivos electrónicos.

¿Qué partido del Mundial transmite TV Azteca este viernes?

La cadena deportiva ha confirmado oficialmente que el duelo estelar que llegará a las pantallas será el atractivo choque entre la selección de Brasil y su similar de Haití, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.

Este partido resulta de vital importancia para el sector, ya que la escuadra sudamericana llega con la obligación de ganar tras haber firmado un intenso empate frente a Marruecos, mientras que los caribeños intentarán reponerse de su dolorosa derrota inicial ante Escocia.

El Estadio de Filadelfia, ubicado en el estado de Pensilvania, será el imponente recinto encargado de albergar este vibrante compromiso que promete emociones fuertes de principio a fin.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Brasil vs. Haití?

El silbatazo inicial de este crucial enfrentamiento internacional está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México. No obstante, la transmisión televisiva y digital comenzará desde las 18:10 horas.

El partido podrá sintonizarse sin costo alguno a través de la señal tradicional de Azteca 7, así como en el sitio web oficial y la aplicación móvil de Azteca Deportes.

EL INFORMADOR ofrece la cobertura completa de todos los partidos del Mundial de Futbol 2026, incluso de aquellos que no son transmitidos en la televisión abierta. Para no perderte ningún detalle del torneo, visita: https://www.informador.mx/seccion/deportes/ .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB