José Raúl Rangel Aguilar, con 26 años, hizo la atajada más importante de su carrera para evitar la caída de su arco en lo minutos finales ante Corea del Sur y que México pudiera conseguir la victoria que les dio el primer lugar del Grupo A del torneo, dejando uno de los momentos más dramáticos que ha tenido el certamen, comprobando que los porteros del Tri se hacen grandes con el escudo nacional y silenciando a muchos detractores.A pesar de ser el héroe de la noche, el nacido en Zapotlán el Grande mantuvo los pies en la tierra y de inmediato pasó de página, dejando claro que tras disfrutar el triunfo, el día siguiente ya era para dedicar la concentración y la preparación para el duelo contra Chequia, en el que a pesar de que los de Javier Aguirre no se juegan nada, saben que hay cosas por mejorar y quieren sumar tres puntos más que aumenten la confianza y la moral dentro el plantel.La historia del “Tala” pasó de vender pan a llegar al equipo de sus amores, el Club Deportivo Guadalajara, atravesando la filial, el Tapatío, hasta debutar en 2023 bajo las órdenes de Veljko Paunovic y, tras regresar de una lesión, se adueñó del arco rojiblanco y no lo ha soltado en dos años y medio, convirtiéndose en un pilar del equipo gracias a la seguridad que le ha dado a la retaguardia. Sus características como un portero de buenos reflejos, la tranquilidad con la que juega y el juego de pies han hecho que la afición de las Chivas le entregue su confianza a ciegas jornada a jornada, a lo que Rangel ha respondido con buenas actuaciones que atrajeron la mirada del “Vasco”, quien lo ha considerado en gran parte de su proceso como timonel de la selección y, a pesar de que estaba pensado incluso como tercer portero para la Copa del Mundo, su talento sumado a factores fuera de su control como la lesión de Luis Ángel Malagón, lo pusieron en el lugar en el que está.La atajada frente a Corea del Sur no fue una coincidencia, es la confirmación del gran momento de uno de los guardametas más destacados del futbol mexicano, donde semana a semana, con un equipo de la más alta exigencia, muestra los argumentos y la personalidad necesaria para ser el titular de la Selección mexicana. JM