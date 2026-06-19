José Raúl Rangel Aguilar, con 26 años, hizo la atajada más importante de su carrera para evitar la caída de su arco en lo minutos finales ante Corea del Sur y que México pudiera conseguir la victoria que les dio el primer lugar del Grupo A del torneo, dejando uno de los momentos más dramáticos que ha tenido el certamen, comprobando que los porteros del Tri se hacen grandes con el escudo nacional y silenciando a muchos detractores.

A pesar de ser el héroe de la noche, el nacido en Zapotlán el Grande mantuvo los pies en la tierra y de inmediato pasó de página , dejando claro que tras disfrutar el triunfo, el día siguiente ya era para dedicar la concentración y la preparación para el duelo contra Chequia, en el que a pesar de que los de Javier Aguirre no se juegan nada, saben que hay cosas por mejorar y quieren sumar tres puntos más que aumenten la confianza y la moral dentro el plantel.

La historia del “Tala” pasó de vender pan a llegar al equipo de sus amores, el Club Deportivo Guadalajara, atravesando la filial, el Tapatío, hasta debutar en 2023 bajo las órdenes de Veljko Paunovic y, tras regresar de una lesión, se adueñó del arco rojiblanco y no lo ha soltado en dos años y medio, convirtiéndose en un pilar del equipo gracias a la seguridad que le ha dado a la retaguardia.

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Sus características como un portero de buenos reflejos, la tranquilidad con la que juega y el juego de pies han hecho que la afición de las Chivas le entregue su confianza a ciegas jornada a jornada, a lo que Rangel ha respondido con buenas actuaciones que atrajeron la mirada del “Vasco”, quien lo ha considerado en gran parte de su proceso como timonel de la selección y, a pesar de que estaba pensado incluso como tercer portero para la Copa del Mundo, su talento sumado a factores fuera de su control como la lesión de Luis Ángel Malagón, lo pusieron en el lugar en el que está.

La atajada frente a Corea del Sur no fue una coincidencia, es la confirmación del gran momento de uno de los guardametas más destacados del futbol mexicano, donde semana a semana, con un equipo de la más alta exigencia, muestra los argumentos y la personalidad necesaria para ser el titular de la Selección mexicana.

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Los momentos CLAVE de "Tala" Rangel en el futbol mexicano

Su debut en la Liga MX

Desde su presentación en el máximo circuito mexicano, el “Tala” con 23 años de edad demostró los reflejos que lo han caracterizado. En aquel partido en junio contra Toluca en el Infierno, fue exigido en una jugada donde un remate a unos cinco metros de Pedro Raúl hizo que en décimas de segundo se lanzara al piso y a una mano evitó que los Diablos abrieran el marcador.

Desde su presentación en el máximo circuito mexicano, el “Tala” con 23 años de edad demostró los reflejos que lo han caracterizado. En aquel partido en junio contra Toluca en el Infierno, fue exigido en una jugada donde un remate a unos cinco metros de Pedro Raúl hizo que en décimas de segundo se lanzara al piso y a una mano evitó que los Diablos abrieran el marcador. Clásico Nacional del Clausura 2024

Contra el acérrimo rival, Rangel mantuvo en cero su portería. Primero con una atajada contra Julián Quiñones; tapó un remate de Diego Valdés y evitó que Henry Martín tuviera una segunda oportunidad; sacó un balón de la línea que Henry remató de cabeza y al final trataron de sorprenderlo en un tiro libre pero corrigió su recorrido.

Contra el acérrimo rival, Rangel mantuvo en cero su portería. Primero con una atajada contra Julián Quiñones; tapó un remate de Diego Valdés y evitó que Henry Martín tuviera una segunda oportunidad; sacó un balón de la línea que Henry remató de cabeza y al final trataron de sorprenderlo en un tiro libre pero corrigió su recorrido. Clásico Tapatío del Apertura 2025

Las Chivas tenían bajo control el partido en casa contra el Atlas, pero en los partidos con rivalidades tan fuertes no puedes descuidarte un segundo y en una jugada a balón parado evitó el primero de los Zorros cuando Adrián Mora mandó un testarazo al primer poste al que Rangel llegó lanzado.

Las Chivas tenían bajo control el partido en casa contra el Atlas, pero en los partidos con rivalidades tan fuertes no puedes descuidarte un segundo y en una jugada a balón parado evitó el primero de los Zorros cuando Adrián Mora mandó un testarazo al primer poste al que Rangel llegó lanzado. Apareció contra Ecuador

Usando la playera del tricolor contra Ecuador en Guadalajara el pasado octubre, evitó que los sudamericanos se fueran al frente cortando un mano a mano y aunque el balón le quedó a otro rival, se recuperó con rapidez y cortó el centro que iba con peligro al área chica. El partido terminó 1-1.

Usando la playera del tricolor contra Ecuador en Guadalajara el pasado octubre, evitó que los sudamericanos se fueran al frente cortando un mano a mano y aunque el balón le quedó a otro rival, se recuperó con rapidez y cortó el centro que iba con peligro al área chica. El partido terminó 1-1. Penal en Monterrey

En marzo, Raúl ya se había convertido en el héroe de las Chivas. El Rebaño ganaba 2-3 en la Sultana del Norte ante Monterrey y en la última jugada hubo un penal para los Rayados que abría las puertas de un agónico empate, pero el portero jalisciense la cerró absorbiendo el disparo de Uros Durdevic y el Guadalajara se quedó con tres puntos importantes.

En marzo, Raúl ya se había convertido en el héroe de las Chivas. El Rebaño ganaba 2-3 en la Sultana del Norte ante Monterrey y en la última jugada hubo un penal para los Rayados que abría las puertas de un agónico empate, pero el portero jalisciense la cerró absorbiendo el disparo de Uros Durdevic y el Guadalajara se quedó con tres puntos importantes. El salvador ante Corea del Sur

Frente a su gente en el máximo escenario del futbol, en un partido cerrado y con un cierre en el que los Guerreros Taeguk terminaron asediando el área mexicana, Rangel le puso las manos a un disparo a quemarropa y pudo quedarse con el balón justo antes de que llegara otro surcoreano para mandar la pelota a las redes, lo que le dio el triunfo a México y el primer lugar del grupo.

JM