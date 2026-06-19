FMF y AMFpro extienden convenio de colaboración hasta 2034

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) renovaron su convenio de colaboración con el objetivo de mantener el trabajo conjunto en favor de los futbolistas profesionales del país.

A través de un comunicado difundido este 19 de junio, ambas organizaciones informaron que el nuevo acuerdo tendrá vigencia hasta el año 2034 y estará enfocado en la protección de los intereses de las y los jugadores, así como en impulsar su profesionalización y desarrollo tanto dentro como fuera de las canchas.

La firma del convenio se realizó en la Ciudad de México y representa la continuidad de una relación institucional entre la FMF y la AMFpro, organismos que han colaborado en distintos proyectos relacionados con el bienestar y las condiciones de los futbolistas que participan en las diferentes categorías del balompié nacional.

De acuerdo con la información compartida por la FMF, uno de los principales objetivos de esta renovación será coadyuvar en la protección de los derechos e intereses de los jugadores profesionales, además de fomentar iniciativas que contribuyan a su formación integral durante y después de su carrera deportiva.

El acuerdo también contempla mantener canales de comunicación permanentes entre ambas partes para analizar temas relacionados con la actividad profesional de los futbolistas y generar mecanismos de apoyo que respondan a las necesidades del gremio.

La FMF señaló que la renovación del convenio ratifica la voluntad de ambas instituciones de sostener un diálogo constante y constructivo, con la finalidad de impulsar acciones que beneficien a quienes forman parte de la industria del futbol mexicano.

Asimismo, se destacó el papel que desempeñan los futbolistas en el desarrollo y estabilidad de este deporte, motivo por el cual se buscará fortalecer programas y estrategias que favorezcan su crecimiento profesional y personal.

Con esta firma, la Federación Mexicana de Futbol y la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales prolongan una alianza que estará vigente durante los próximos ocho años , periodo en el que ambas organizaciones buscarán consolidar proyectos enfocados en el acompañamiento, representación y desarrollo de las y los futbolistas profesionales en México.

JM