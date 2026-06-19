¿El nuevo héroe nacional? La espectacular atajada de 'Tala' Rangel ante Corea en el Mundial 2026 que desató los mejores MEMES en redes

Reírse de las situaciones más intensas del futbol es una de las tradiciones más vivas del aficionado mexicano. El vibrante encuentro mundialista de la Selección Nacional en el Estadio Guadalajara ha dejado una joya viral compartida por miles en sus teléfonos inteligentes, convirtiendo una atajada heroica en la tendencia principal del día.

¡La atajada del Mundial! Cómo "Tala" Rangel se convirtió en el héroe viral de la Selección mexicana

El terreno deportivo internacional ha vibrado con intensidad durante este mes de junio de 2026. El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana de futbol y su similar de Corea del Sur no sólo dejó conclusiones tácticas para el cuerpo técnico, sino que encendió de forma inmediata las principales plataformas digitales de entretenimiento.

Las redes sociales hablaron: Raúl "Tala" Rangel acaparó los reflectores de la noche tras realizar una intervención aérea de primer nivel. La acción evitó lo que parecía un gol inminente por parte de la escuadra asiática, desatando la locura en las tribunas del estadio y un eco masivo en los foros de discusión digital.

La jugada, caracterizada por un reflejo felino sobre la línea de meta, sirvió como el detonante perfecto para que las cuentas de humor deportivo en plataformas como X e Instagram comenzaran a difundir una oleada masiva de imágenes satíricas y montajes fotográficos ingeniosos que ensalzaban la figura del guardameta tapatío.

Jenni Rivera vestida de ángel también estuvo presente en el partido. X

De la cancha al Internet: el fenómeno de los memes junto a Luis Romo

La creatividad del internauta mexicano no se hizo esperar y transformó la tensión del partido en una auténtica fábrica de humor digital. Los memes no sólo se concentraron en elevar a "Tala" Rangel al estatus de muralla impasable, sino que también involucraron a otras figuras clave del encuentro como el mediocampista Luis Romo, el autor del gol del triunfo para México.

Yo: Ya saquen a Romo, no hace nada y solo camina en la cancha



YO IGUAL CON EL GOL DE ROMO: pic.twitter.com/z5Trk8PHsq— Lu12 (World Cup Versión) (@Lu12_2005) June 19, 2026

Las menciones hacia Luis Romo se centraron en su capacidad para sumarse al desgaste defensivo en los minutos más críticos del segundo tiempo, consolidando una dupla que los aficionados bautizaron en redes como los pilares del equilibrio del equipo. Esta interacción digital mantuvo las etiquetas del partido en los primeros lugares de las tendencias nacionales durante varias horas consecutivas.

El 'Pirata de Culiacán' fue uno de los personajes virales más solicitados. X

Con divertidos videos y fotomontajes en donde los "fantasmas" de Juan Gabriel, Jenni Rivera y hasta "El Pirata de Culiacán" surgieron para "ayudar" a Rangel a detener la pelota, los fans demostraron que no hay límite al momento de la creatividad... ¡las carcajadas no faltaron!

¿Cuándo ocurrió la atajada de 'Tala' Rangel ante Corea?

La espectacular intervención que dio origen a la oleada de memes aconteció durante el segundo tiempo del encuentro, justo en un momento donde la escuadra coreana presionaba con mayor intensidad el área del conjunto mexicano.

JM