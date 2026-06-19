El precio del dólar estadounidense arranca la jornada de este viernes 19 de junio de 2026 con una cotización de 17.3519 pesos por unidad. Este nivel en el tipo de cambio representa un descenso de -0.0137 pesos respecto al cierre previo, lo que se traduce en una ligera apreciación del 0.08% para el peso mexicano, de acuerdo con los datos del mercado cambiario recopilados por el portal financiero Bloomberg.

Durante las primeras horas de operación, el mercado cambiario registró una apertura en 17.3654 pesos. A partir de ese punto, el par de divisas experimentó fluctuaciones marcadas por la oferta y la demanda global. El billete verde alcanzó su mayor pico de presión a la medianoche, cuando rozó el techo de las 17.40 unidades , generando expectativas entre los inversionistas sobre un posible repunte.

Sin embargo, la dinámica se revirtió durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. El peso mexicano recuperó terreno y alcanzó su nivel más fuerte de la jornada alrededor de las 06:50 horas, al tocar las 17.3125 unidades. Cerca de las 7:30 horas, el gráfico muestra un ligero rebote técnico que estabiliza la cotización en la zona de los 17.35 pesos.

Comportamiento del mercado y rango de fluctuación diaria

En lo que va de este viernes, el rango de movimiento intradía establece parámetros claros para los operadores. El punto de mayor fuerza para la moneda local se ubica en un mínimo de 17.3367 pesos, mientras que el máximo registrado alcanza los 17.4022 pesos por dólar. Estos niveles reflejan la volatilidad natural de los mercados, impulsada por factores económicos globales y decisiones de política monetaria.

Al analizar el panorama a largo plazo, el desempeño de la divisa mexicana destaca frente a sus pares emergentes. En lo que va de este 2026, el peso acumula una sólida apreciación del 3.64% frente al billete verde.

En el comparativo de los últimos 12 meses, la moneda estadounidense registra una caída acumulada del 8.86% frente al peso. El valor actual se mantiene muy cerca de los niveles óptimos para la divisa nacional, marcados en 17.0866 pesos, y marcadamente alejado de su techo de presión máxima de 52 semanas, que se ubica en 19.3431 pesos.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 19 DE JUNIO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.30 17.90 Banco Azteca 16.15 18.20 Banorte 16.15 17.70 BBVA 16.47 17.61 Banamex 16.79 17.78

Las mejores opciones para comprar y vender dólares hoy

De acuerdo con los datos presentados por las instituciones financieras, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex, con una cotización de 16.79 pesos, ya que es el banco que más dinero paga por unidad. En tanto, la alternativa más favorable para adquirirlos es BBVA, institución que ofrece el precio de venta más bajo del mercado al ubicarse en 17.61 pesos.

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos geopolíticos globales, la cotización del dólar fluctúa de manera constante a lo largo del día. Por ello, se recomienda a los usuarios revisar continuamente los tableros bancarios antes de concretar cualquier operación cambiaria.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB