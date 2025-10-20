Wil Lutz pateó un gol de campo de 39 yardas cuando el tiempo expiró, llevando a los Broncos de Denver a una emocionante victoria 33-32 sobre los Giants de Nueva York, quienes mantuvieron un marcador en blanco hasta el último cuarto.La improbable remontada de los Broncos rompió una racha en la que los equipos de la NFL habían ganado mil 602 juegos consecutivos cuando lideraban por 18 puntos en los últimos seis minutos de un juego.Los Broncos (5-2) estaban detrás 26-8 con poco más de cinco minutos restantes, pero anotaron con una carrera de siete yardas de Bo Nix, una recepción de dos yardas de R.J. Harvey, una carrera de 18 yardas de Nix y el gol de campo ganador de Lutz después de que Jaxson Dart aparentemente rompiera los corazones de los Broncos con un touchdown de una yarda con 37 segundos restantes que le dio a Nueva York una ventaja de 32-30. Jude McAtamney falló su segundo punto extra de la tarde; sin embargo, y después de que Tyler Badie devolviera el kickoff 19 yardas hasta la 23, Nix encontró a Marvin Mims para 29 yardas y a Courtland Sutton para 22.Sin tiempos muertos restantes, Nix y la ofensiva corrieron a la línea de golpeo en la yarda 21 de los Giants y detuvieron el reloj con dos segundos restantes.El centro fue alto, pero Lutz acertó el gol de campo para asegurar la cuarta victoria consecutiva de Denver en general y la octava en fila en casa, la mejor racha como local de la NFL. CT