Chivas Femenil cae ante Pachuca y mantiene su mala racha frente a las Tuzas

Las Chivas Femenil no lograron imponer condiciones en condición de visitantes y terminaron cayendo por marcador de 2-1 ante Pachuca, en duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, resultado que prolonga la mala racha del conjunto rojiblanco frente a las hidalguenses.

A pesar de que el conjunto dirigido por Antonio Contreras tuvo un escenario aparentemente favorable tras la expulsión de Karla Nieto al minuto 29’, Chivas no supo aprovechar la superioridad numérica y terminó siendo superado por un Pachuca que, aun con una jugadora menos, mostró orden, carácter y contundencia.

Las acciones dieron comienzo con Pachuca dominando el terreno de juego. Pasaron escasos minutos para que las locales intimidaran a la arquera Celeste Espino, quien tuvo una jornada bastante complicada. Al minuto 27’, Chinwendu Ihezuo remató sola frente al arco al no tener ninguna marca defensiva, y sin mayor inconveniente, mandó el esférico al fondo de las redes.

Escasos instantes después, Nieto cometió una falta imprudente sobre Joselyn De La Rosa, lo que provocó que fuera acreedora de la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, que la árbitra le mostrara la cartulina roja, dejando en desventaja a sus compañeras que habían sido claramente superiores a su rival.

Aprovechándose de la desconcentración de las locales, Yamile Franco sirvió un pase a Alicia Cervantes, quien con una buena técnica, giró levemente para conectar con el balón y sacar un fogonazo que dejó sin opciones a la portera Esthefanny Barreras, poniendo el 1-1 al 34’.

El Rebaño, con la obligación de ser el equipo favorecido, intentó crear jugadas de peligro, pero el parado defensivo por parte de las Tuzas le impidió llegar con claridad y los pocos arribos fueron resueltos con categoría.

Mientras que, Charlyn Corral se erigió como la heroína de la noche, al quitarle el balón a las Chivas en una mala salida que no pudo resolver Casandra Montero. Con la portería a su merced, la delantera tuza anotó el segundo de la noche, tanto que le permitió romper su propio récord de goles al llegar a 22 anotaciones en el torneo.

Para la siguiente semana, habrá parón en la Liga MX Femenil por Fecha FIFA, por lo que Chivas volverá a la actividad hasta el viernes 31 de octubre cuando reciba a Necaxa en el Estadio Akron para finalizar con la fase regular.

