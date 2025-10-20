Monterrey y Juárez se enfrentarán este martes en un partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025. El partido enfrenta a unos Rayados que quieren consolidarse en la parte alta contra unos Bravos que buscan mantenerse con vida en la zona de repechaje. Aquí te compartimos los horarios y las opciones de transmisión EN VIVO para que sigas cada detalle del encuentro y no te pierdas ninguna jugada.

Cómo llegan Monterrey y Juárez a la Jornada 14 de la Liga MX

Monterrey busca ganar para mejorar su posición en la tabla y mantenerse entre los primeros lugares del torneo. A este cotejo, el equipo regio llega con 27 puntos, empatado con América pero con menor diferencia de goles.

La Pandilla viene de un empate ante Pumas, resultado que dejó inconforme al equipo y a su figura Sergio Ramos, quien pidió ir "a por los tres puntos".

Es favorito por plantel y rendimiento (suma 26 goles a favor contra 18 de Juárez).

Juárez, por su parte, busca sumar tres puntos para mantenerse en zona de Play-In y mejorar su posición rumbo al cierre del torneo. Los de la Frontera tienen 19 unidades, con cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Una victoria de los Bravos sería clave para acercarse a Chivas, Xolos y Pachuca en la lucha por clasificar.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Juárez de la J14 - Liga MX

El juego de la Jornada 14 se disputará este martes 21 de octubre en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Podrás verlo en vivo por streaming y seguir las jugadas más importantes en las redes sociales de ambos equipos, además de checar los resultados y la cobertura completa en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Martes 21 de octubre, 21:05 horas

Martes 21 de octubre, 21:05 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: ViX Premium

