El Mundial 2026 continúa su marcha y la emoción del futbol internacional no se detiene en esta fase de grupos. Para los aficionados que buscan qué partidos transmite TV Azteca hoy domingo 21 de junio, Día del Padre, la cartelera ofrece encuentros de alto nivel que se podrán disfrutar gratis y en vivo. El torneo entra en una etapa definitoria donde cada punto cuenta para las aspiraciones de las selecciones participantes, y nadie quiere quedarse fuera de la gran fiesta.

Durante esta intensa jornada dominical, los equipos correspondientes a los sectores G y H saltan al terreno de juego con la obligación de sumar victorias. Las potencias europeas y sudamericanas buscan consolidar su paso a la siguiente ronda del certamen, mientras que los combinados de otras confederaciones intentan dar la sorpresa en el torneo más importante del balompié mundial, demostrando que las distancias en el deporte se han acortado.

España vs. Arabia Saudita: El duelo estelar

El encuentro que acapara los reflectores en la señal de la televisora del Ajusco es el choque entre la selección de España y su similar de Arabia Saudita. La escuadra ibérica llega a este compromiso como amplia favorita, pero el conjunto asiático ha demostrado ser un rival incómodo que busca complicar el trámite del partido en el imponente Estadio de Atlanta.

Los dirigidos por el estratega español Luis de la Fuente necesitan sumar unidades para asegurar el liderato de su grupo y evitar cruces complicados en la fase de eliminación directa. Por su parte, los halcones verdes requieren un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas de clasificación, lo que anticipa un duelo lleno de intensidad, estrategia y buen futbol desde el silbatazo inicial del árbitro.

Horario y link para ver España vs. Arabia Saudita GRATIS y EN VIVO por TV Azteca

Los seguidores del balompié podrán sintonizar este atractivo compromiso a partir de las 09:45 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de la señal de Azteca 7, contando con la narración de las voces tradicionales que acompañan cada justa mundialista.

Para quienes prefieren seguir las acciones desde sus dispositivos móviles, tabletas o computadoras, existe una alternativa digital sin costo alguno. El partido se puede ver en vivo mediante la aplicación oficial de Azteca Deportes y en su plataforma web , garantizando que los aficionados no se pierdan un solo minuto de la acción sin importar el lugar donde se encuentren.

¿Qué otros partidos del Mundial se juegan este domingo?

Además del juego transmitido por la televisión abierta, la agenda del día incluye otros tres enfrentamientos de gran calibre que complementan la oferta deportiva. A las 13:00 horas, la selección de Bélgica se mide ante Irán en el Estadio de Los Ángeles, un choque donde los europeos intentarán imponer su jerarquía técnica frente a un cuadro asiático que destaca por su orden táctico.

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Más tarde, en punto de las 16:00 horas, el Estadio de Miami será el escenario perfecto para el partido entre Uruguay y Cabo Verde . El equipo sudamericano, reconocido históricamente por su garra y empuje, buscará dominar las acciones ante una escuadra africana que llega con la firme intención de hacer historia y sumar puntos en esta edición del torneo internacional.

La actividad de este domingo mundialista concluye a las 19:00 horas con el partido entre Nueva Zelanda y Egipto, a disputarse en la ciudad de Vancouver. Ambos equipos necesitan una victoria de manera urgente para salir del fondo de su respectivo sector y mantener el sueño de avanzar a los octavos de final, cerrando así un día lleno de emociones.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB