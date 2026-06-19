La ciudad de Guadalajara se prepara para vivir una de las noches más memorables del año con el esperado concierto gratuito de Alejandro Fernández en la glorieta Minerva. En el marco de las celebraciones culturales y deportivas que acompañan al Mundial de Futbol 2026, las autoridades locales han revelado la fecha y los detalles de este magno evento.

La presentación del reconocido intérprete tapatío busca no solo deleitar a sus seguidores, sino también proyectar la riqueza cultural de la región ante los miles de turistas internacionales que visitan la metrópoli durante esta temporada mundialista.

De acuerdo con la información oficial compartida por el gobierno estatal, la cita para disfrutar del talento de "El Potrillo" será durante la tarde-noche del próximo jueves 25 de junio de 2026; la hora exacta será confirmada en los próximos días por las autoridades. El espectáculo musical se llevará a cabo al aire libre en la icónica Glorieta de La Minerva, por lo que el acceso será completamente libre y sin necesidad de boleto.

Un repertorio que enaltece la música mexicana

Durante esta velada especial, se espera que el artista haga un recorrido por las canciones que han consolidado su prolífica trayectoria artística. Entre los éxitos más emblemáticos que probablemente resonarán en la capital tapatía destacan temas como "Me dediqué a perderte" y "Me hace tanto bien", los cuales prometen ser coreados por la multitud. Asimismo, clásicos indiscutibles del género ranchero y pop como "Nube viajera" y "Canta corazón" formarán parte del repertorio, reafirmando el legado musical de la dinastía Fernández.

Se estima que miles de personas, entre habitantes locales y visitantes extranjeros, se congreguen en las principales avenidas convergentes con la glorieta. Este encuentro multicultural transformará el espacio urbano en una auténtica fiesta, sirviendo como la antesala para el partido de España vs. Uruguay que se disputará el viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara.

Gobierno mantendrá la misma logística empleada en el concierto de Maná

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, consideró que el concierto de Maná del pasado miércoles permitió mostrar una imagen distinta de Guadalajara y adelantó que para la próxima semana se mantendrá la misma logística y operativo de seguridad durante la presentación gratuita de Alejandro Fernández.

Ante la magnitud del evento, es recomendable llegar con varias horas de anticipación para asegurar un buen lugar, dado que no habrá zonas reservadas. Asimismo, se exhorta a la población a utilizar el transporte público, como las líneas de Mi Tren, las cuales conectan eficientemente con la zona de La Minerva y evitarán el congestionamiento vehicular en los polígonos aledaños.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

Lee también: Así cotiza el peso frente al dólar la mañana de este viernes

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB