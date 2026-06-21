La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 21 de junio con un duelo que promete ser determinante en el Grupo G. Bélgica e Irán se enfrentarán en la segunda jornada de la fase de grupos con el objetivo de romper la paridad que prevalece en el sector y dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles, donde ambos equipos intentarán aprovechar la oportunidad de colocarse en la parte alta de la clasificación. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos en esta nota el horario, la transmisión y toda la información para seguir este partido en vivo.

¿Cómo llegan Bélgica e Irán?

El Grupo G se ha caracterizado por resultados que han emparejado a los equipos tras la primera fecha del torneo. Los cuatro conjuntos nacionales que integran el sector suman un punto luego de haber empatado sus respectivos encuentros inaugurales, por lo que la segunda jornada podría comenzar a marcar diferencias en la lucha por la clasificación.

Irán llega a este compromiso con dos goles a favor y dos en contra, cifras que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo. Por su parte, Bélgica registra una anotación marcada y una recibida, manteniéndose también con una unidad tras su debut mundialista.

Ante este panorama, el enfrentamiento entre ambas selecciones cobra una relevancia especial, ya que una victoria podría significar tomar el liderato del sector y acercarse de manera importante a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.

Dónde ver EN VIVO el partido Bélgica vs Irán del Mundial 2026

El duelo entre Bélgica e Irán, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G de la Copa Mundial 2026, se disputará este domingo 21 de junio de 2026. El balón rodará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Los Ángeles.

Para los aficionados en México, la transmisión de este partido estará disponible exclusivamente mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma ViX con sus especificaciones.

Fecha y hora: Domingo 21 de junio de 2026, 13:00 horas

Domingo 21 de junio de 2026, 13:00 horas Estadio: Estadio Los Ángeles, Inglewood, California, Estados Unidos

Estadio Los Ángeles, Inglewood, California, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Bélgica e Irán afrontan un partido clave dentro del Grupo G, en una jornada que podría comenzar a definir el rumbo de uno de los sectores más equilibrados del Mundial 2026. Con la clasificación completamente abierta, ambas selecciones buscarán aprovechar la oportunidad para colocarse en una posición favorable rumbo a la fase de eliminación directa.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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