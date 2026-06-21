La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue este domingo 21 de junio con una nueva agenda de actividad que reunirá a varias selecciones en busca de avanzar en el torneo. En plena definición de la fase de grupos, los equipos de los sectores G y H se enfrentarán con el objetivo de sumar puntos vitales para la clasificación a la siguiente ronda.

Los encuentros de este día podrán verse mediante televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

El cartel de esta fecha destaca por la participación de potencias europeas. España se medirá ante Arabia Saudita en un duelo donde la escuadra ibérica parte como amplia favorita, mientras que Bélgica buscará imponer condiciones frente a Irán. Por su parte, la siempre aguerrida selección de Uruguay chocará contra Cabo Verde en un partido clave para sus aspiraciones. La jornada cerrará con el enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Egipto, un duelo decisivo para mantener vivas las esperanzas de clasificación en su respectivo grupo.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Domingo, 21 de junio

España vs Arabia Saudita

Sede: Estadio Atlanta, Atlanta, 10:00 horas

Estadio Atlanta, Atlanta, 10:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Bélgica vs Irán

Sede: Estadio Los Ángeles, Los Ángeles, 13:00 horas

Estadio Los Ángeles, Los Ángeles, 13:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Uruguay vs Cabo Verde

Sede: Estadio Miami, Miami, 16:00 horas

Estadio Miami, Miami, 16:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Nueva Zelanda vs Egipto

Sede: Estadio Vancouver, Vancouver, 19:00 horas

Estadio Vancouver, Vancouver, 19:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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