La segunda jornada del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 ofrece un duelo clave entre las selecciones de España y Arabia Saudita. A mbos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar de a tres para tomar ventaja en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputará este domingo 21 de junio en el Estadio Atlanta, donde estará en juego una parte importante del futuro de ambas selecciones dentro del certamen. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, la transmisión y toda la información para seguir este partido en vivo.

¿Cómo llegan España y Arabia Saudita?

El Grupo H ha sido uno de los más equilibrados de la Copa del Mundo 2026 tras la primera jornada. España se presenta a este encuentro con un punto luego de empatar sin goles en su debut, resultado que la mantiene con cero anotaciones a favor y cero en contra.

Por su parte, Arabia Saudita también suma una unidad después de igualar en su primer compromiso del torneo. La selección saudí registra un gol anotado y uno recibido, números que comparte con Uruguay dentro de la clasificación del sector.

La paridad domina por completo este grupo, ya que Cabo Verde también cuenta con un punto tras la primera fecha contra España. Ante este panorama, el duelo entre españoles y saudíes cobra una relevancia especial, pues el ganador podría tomar una posición privilegiada en la carrera por avanzar a la siguiente ronda.

Dónde ver EN VIVO el partido España vs Arabia Saudita del Mundial 2026

El partido entre España y Arabia Saudita, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial 2026, se disputará este domingo 21 de junio de 2026. El balón rodará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Atlanta.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma oficial del torneo, pero también es de los que se emitirán en televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Domingo 21 de junio, 10:00 horas

Domingo 21 de junio, 10:00 horas Estadio: Estadio Atlanta, Atlanta, Estados Unidos

Estadio Atlanta, Atlanta, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

España y Arabia Saudita afrontan un partido de gran importancia dentro del Grupo H, en una jornada que podría comenzar a romper la igualdad que domina el sector. Con la clasificación aún completamente abierta, ambas selecciones buscarán conseguir una victoria que las acerque a los dieciseisavos de final.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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