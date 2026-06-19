La actividad del Grupo F del Mundial 2026 continúa con un partido que podría ser determinante en la lucha por la clasificación a los octavos de final. Japón y Túnez se enfrentarán en el Estadio Monterrey con realidades distintas, pero con la misma necesidad de obtener un resultado positivo para mantenerse en la pelea dentro de su sector.

Este será un cotejo memorable en la historia de la justa mundialista, ya que será el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, un hito que convierte a este compromiso en un momento especial dentro de la máxima justa del futbol internacional.

La selección de Japón llega con confianza después de rescatar un empate 2-2 frente a Países Bajos en su presentación mundialista. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu mostró carácter y capacidad de reacción ante uno de los rivales más fuertes del grupo, sumando un punto que podría resultar clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Los Samuráis Azules han consolidado una identidad basada en la disciplina táctica, la velocidad y el juego colectivo. Además, cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencia en el último tercio del campo, siendo una de las principales amenazas para la defensa tunecina.

Del otro lado estará una selección de Túnez que llega urgida de puntos tras sufrir una dura derrota por 5-1 frente a Suecia en la primera jornada. El resultado provocó cambios importantes dentro del combinado africano, luego de realizar un cambio en el banquillo tras la destitución de Sabri Lamouchi, para que Hervé Renard asumiera el cargo de emergencia en pleno justa mundialista.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La experiencia de jugadores como Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri será fundamental para un equipo que necesita mostrar una versión mucho más sólida en todas sus líneas para competir ante uno de los conjuntos más ordenados del torneo.

El historial reciente entre ambas selecciones ofrece antecedentes para ambos lados. Japón se impuso 2-0 en su enfrentamiento más reciente, disputado en 2023, mientras que Túnez logró una contundente victoria por 3-0 en 2022.

Con Suecia y Países Bajos también peleando por los boletos a la siguiente ronda, el encuentro adquiere una importancia especial. Una victoria japonesa acercaría considerablemente a los asiáticos a los octavos de final, mientras que para Túnez podría representar la última oportunidad para mantenerse con vida en el Mundial.

El encuentro se disputará este sábado 20 de junio en el Estadio Monterrey. El silbatazo inicial está programado para las 22:00 horas del centro de México.

JM