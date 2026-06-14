Public Viewing de Zapopan se rinde ante la Selección de Japón tras agónico empate contra Países Bajos

Los cánticos de “sí se puede” llenaban la Plaza de las Américas y silenciaban la torrencial lluvia que azotaba el asfalto y el vendaval que golpeaba la carpa del Public Viewing en el Centro de Zapopan. Dentro, protegidos de la inclemencia del tiempo, se vivía una fiesta: cada aproximación de la Selección de Japón al arco de Países Bajos en la segunda mitad del encuentro iba acompañada de gritos, porras para los nipones y suspiros ahogados cuando la jugada no terminaba en gol. Ito, el más habilidoso de los japoneses, se adueñó de la banda derecha y cada que avanzaba con la pelota, la fanaticada se rendía ante él. Y al final sí se pudo: Kamada conectó el balón de buena forma con un sólido remate de cabeza y los aficionados que se dieron cita estallaron en alaridos y júbilo ante el agónico empate que conseguía Japón frente al combinado neerlandés, en su debut en el Mundial 2026.

Más que futbol: entretenimiento y el Cielo Tejido

Aunque los 90 minutos del partido no fueron de fiesta. Durante la primera parte reinó la tensión y la expectativa por celebrar un gol, de cualquiera de los dos equipos. Pero los aficionados agradecieron que, además de ver el partido, el Public viewing de Zapopan cuenta con más actividades, una oferta gastronómica variada y un ambiente familiar, sumado a los restaurantes, bares y museo que están en el Andador 20 de Noviembre, protegido por el monumental Cielo Tejido de Etzatlán que corre desde los Arcos hasta la entrada de la carpa.

EL INFORMADOR/J.ACOSTA

Óscar y Carol señalaron que las actividades, como jugar videojuegos y robots pequeños y tomarse fotos con carátulas de mariachis, hacen que la experiencia de ver un partido del Mundial sea mejor y más entretenida.

“Están muy dinámicas (las actividades). Están muy divertidas de ver y siento que se concentraron mucho en los niños. Está padre ver cómo juegan”, dijo él.

“El ambiente está muy agradable, definitivamente. Yo que no soy muy fanática del futbol está bastante bien. Hoy vinimos para ver el partido de Japón contra Holanda y vamos con Japón. Con que gane, aunque sea 1-0”, complementó ella.

Sabor local a precios accesibles

Para los jóvenes, los precios de los alimentos y bebidas son más accesibles que los del Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara. Además, Óscar destacó que con el Public viewing se apoya al comercio local de la zona e incentiva que turistas y visitantes consuman en los restaurantes y bares del Centro de Zapopan.

Dentro del Public Viewing se venden cervezas, refrescos, antojitos mexicanos, carne en su jugo, tacos dorados, tacos de barbacoa, alitas, hot dogs, entre muchos otros productos. Para Gerardo, la oferta gastronómica del lugar también es parte del ambiente y de la fiesta del Mundial. “Está bastante bien, la verdad. Hay mucho ambiente, buenos lugares para comer, buena cerveza. La gente está muy tranquila y muy agusto, la verdad”.

“Hay de todo, ahorita estábamos viendo que comer. Nos acabábamos de comprar un elote, ahorita vamos a comer unas marquesitas. La verdad está bastante bien, para que venga la gente […]. Afuera también está increíble. Todo el tejido y las personas que se dedican a eso. No sé cuánto tiempo conlleve hacerlo, pero la verdad está increíble. Muy bonito”, expresó.

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Tras el primer gol de Países Bajos, los aficionados hundieron la vista en las pantallas gigantes, alentando el silencio. La anotación nipona cayó apenas seis minutos después y la fiesta y los alaridos regresaron al Public viewing. Algunas tímidas porras para el combinado europeo se hacían escuchar en la Plaza de las Américas, pero eran recibidas por abucheos y gritos más fuertes en favor de los asiáticos.

Un Mundial para recordar en familia

Lety llevó a sus dos hijos pequeños al Centro de Zapopan para ver el partido. La familia apoyaba a Japón por amigos japoneses a los que les guarda mucho amor y cariño, así como para que los menores recuerden que su ciudad fue sede de un Mundial. Resaltó la oferta gastronómica, los precios accesibles y el ambiente familiar que se vivía dentro de la carpa.

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“Está muy padre, muy rico. Aquí en Zapopan tienen mejores precios, más accesibles, muy rico todo. Lo típico de Guadalajara y Zapopan […]. Afuera, padrísimo toda el área donde está el Cielo Tejido está increíble. Súper bonito” , compartió.

Al final del encuentro, los aplausos por ambas selecciones llenaron la carpa. Algunos seguían alentando y gritando “Japón, Japón, Japón”; otros se abrazaban y se tomaban la última foto antes de irse, mientras que unos más aprovechaban para comprar comida y cerveza, cuando las filas se vaciaron. El debut de Japón en el Mundial fue recibido con enjundia y júbilo en el Public Viewing de Zapopan.

NG