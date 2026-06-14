¿Quién es Katia Itzel? La arbitra mexicana que está en el Mundial 2026

Este domingo en el estadio de Dallas, Estados Unidos, Katia Itzel García, quien es considerada la sexta mejor árbitra del mundo, hizo su debut en el Mundial de la FIFA 2026 durante el encuentro de Países Bajos y Japón.

A sus 33 años, se estrena como una de las seis arbitras seleccionadas por la FIFA para el Mundial 2026, consolidando la inclusión femenina que comenzó en Qatar 2022. De entre cientos de candidatas, García destaca por ser una de las dos únicas mujeres designadas como árbitras principales, un logro que la aproxima a su gran anhelo: ser arbitra en un juego de la Copa del Mundo en suelo mexicano.

El inicio del sueño

La trayectoria de García se empezó a forjar en la UNAM, donde estudiaba Ciencias Políticas y practicaba fútbol, fútbol 7 y tiro con arco.

Aunque su anhelo inicial era ser futbolista profesional, la ausencia de una liga femenil en el país en aquella época truncó ese camino. Sin embargo, guiada por lo que ella misma define como un profundo “sentido de la justicia”, logró llegar a su pasión por este deporte con el arbitraje.

Desde entonces, su carrera se ha distinguido por romper barreras: se convirtió en la primera jueza mexicana en pitar un partido olímpico en el duelo femenil entre España y Colombia y, en 2025, fue la primera mujer en dirigir un encuentro varonil en la Copa Oro.

Sus inicios se remontan a 2017 como asistente, dando el salto un año después como central en la Liga MX Femenil, donde acumuló 19 apariciones en su primera temporada.

Copa del Mundo 2026

En esta justa mundialista, Katia Itzel García y César Arturo Ramos son los únicos mexicanos dentro del selecto grupo de 52 árbitros centrales.

El turno de Ramos llegará este lunes cuando dirija el partido entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles, un duelo que llega envuelto en controversia diplomática debido a la negativa de Estados Unidos para que la selección iraní se aloje en su territorio durante la competencia.

En total, la delegación arbitral mexicana está compuesta por siete integrantes; a los dos jueces centrales se unen los asistentes: Sandra Ramírez, Alberto Morín y Marco Bisguerra, así como Erick Miranda y Guillermo Pacheco como responsables del VAR.

NG