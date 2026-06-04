El calendario del Grupo F del Mundial 2026 ya está listo. Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez se enfrentarán en la fase de grupos buscando su pase a la siguiente ronda, con emocionantes partidos programados en sedes de Estados Unidos y México a partir del 14 de junio. Para que no te pierdas ningún detalle, aquí tienes la programación exacta del Grupo F. Toma nota de las fechas, sedes, horarios (tiempo del centro de México) y dónde ver la transmisión en vivo.

La expectación crece hacia el pitazo inicial del torneo de la FIFA. Los aficionados ya preparan sus pronósticos para una fase de grupos que promete dejar huella.

El Grupo F reúne cuatro selecciones con estilos distintos. La táctica europea, la disciplina asiática y la resistencia africana chocarán en estadios de Estados Unidos y México.

¿Quiénes conforman el Grupo F?

Países Bajos, dirigida por Ronald Koeman, llega como favorita para liderar el sector. Sin embargo, no la tendrán fácil ante rivales que saben complicar a las potencias.

Japón presenta una generación dorada que milita en Europa. Los "Samuráis Azules" demostraron en Qatar 2022 que pueden derribar gigantes y buscan repetir la hazaña.

Suecia aporta su característico poderío físico y juego aéreo. Finalmente, Túnez llega con una defensa férrea que no concedió goles durante su clasificación africana.

Calendario completo del Grupo F

Para que no se te escape ningún detalle de la actividad del Grupo F, aquí puedes consultar la programación completa de los partidos de esta fase de grupos. Prepara tus botanas, reúne a familiares o amigos y disfruta de cada uno de los encuentros que darán forma a esta edición de la Copa del Mundo.

Jornada 1

Domingo 14 de junio

Países Bajos vs Japón, 14:00 horas, AT&T Stadium, Dallas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Suecia vs Túnez, 20:00 horas, Estadio Monterrey, Nuevo León | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Jornada 2

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs Suecia, 11:00 horas, NRG Stadium, Houston | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Japón vs Túnez, 22:00 horas, Estadio Monterrey, Nuevo León | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Jornada 3

Jueves 25 de junio

Japón vs Suecia, 19:00 horas, AT&T Stadium, Dallas | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Túnez vs Países Bajos, 19:00 horas, Arrowhead, Kansas City | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

ESPECIAL / EL INFORMADOR

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo F

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

El formato de 48 equipos de la FIFA añade dramatismo a la competición. ¿Logrará Países Bajos confirmar su favoritismo o veremos una sorpresa de Japón o Suecia? La respuesta llegará el 14 de junio.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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