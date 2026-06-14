Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la Copa Mundial 2026 al empatar 2-2 en el Estadio Dallas , en un duelo marcado por los golazos, la intensidad y la capacidad de reacción de ambas selecciones. Lo que comenzó como un partido táctico terminó convirtiéndose en un espectáculo de ida y vuelta que mantuvo la emoción hasta el último minuto.

Desde el planteamiento inicial quedó claro que ambos equipos tenían ideas diferentes para afrontar el compromiso. Japón apostó por un esquema defensivo con tres centrales y una sólida línea de cuatro mediocampistas, buscando orden en la recuperación y profundidad cuando tuviera la oportunidad de atacar. Del otro lado, Países Bajos se presentó con un sistema 4-1-2-3 que le permitió controlar la posesión del balón durante gran parte del encuentro.

Los primeros minutos fueron de dominio neerlandés. La naranja mecánica movió el balón con paciencia y buscó abrir espacios en la defensa japonesa, aunque sin generar ocasiones realmente peligrosas que exigieran al guardameta Zion Suzuki. El conjunto asiático, por su parte, logró neutralizar poco a poco el control de su rival y cerró los caminos hacia su área con disciplina táctica.

A pesar del mayor tiempo de posesión de Países Bajos, las oportunidades claras fueron escasas durante la primera mitad. Bart Verbruggen, arquero neerlandés, prácticamente fue un espectador más durante varios pasajes del encuentro, mientras que Suzuki respondió con seguridad cuando fue requerido.

Al minuto 51, el capitán neerlandés Virgil van Dijk apareció para marcar diferencia. El defensor encontró espacio dentro del área y definió con la cabeza para adelantar a Países Bajos, premiando así el dominio territorial que había mostrado su equipo desde el arranque.

Sin embargo, lejos de desmoronarse, Japón respondió con personalidad. Apenas seis minutos después, Keito Nakamura protagonizó una brillante acción individual que terminó con el balón en el fondo de las redes. El atacante japonés sorprendió con una definición de gran calidad para colocar el 1-1 y devolverles la esperanza a los asiáticos.

Con el empate en el marcador, el encuentro cambió por completo. Ambos equipos entendieron que la victoria estaba al alcance y comenzaron a asumir mayores riesgos . El partido se volvió más abierto, con transiciones rápidas y constantes llegadas a ambas áreas.

En medio de ese intercambio de golpes, Crysencio Summerville volvió a poner al frente a Países Bajos al minuto 64. El atacante conectó el balón con potencia y precisión para enviarlo al poste más lejano de Suzuki, firmando uno de los mejores goles de la jornada.

Parecía que los neerlandeses tenían el control definitivo del encuentro. Japón había reaccionado una vez, pero el desgaste físico comenzaba a notarse y el reloj jugaba a favor de los europeos. Sin embargo, el conjunto asiático volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los rivales más incómodos del futbol internacional.

Cuando Países Bajos ya saboreaba los tres puntos, Japón encontró el empate gracias a una acción a balón parado. Koki Ogawa y Daichi Kamada participaron en una jugada perfectamente ejecutada que terminó con el 2-2 definitivo al 88, premiando la insistencia y el espíritu competitivo mostrado por los nipones durante todo el encuentro.

El silbatazo final dejó sensaciones encontradas. Para Países Bajos quedó la frustración de haber desperdiciado una ventaja en dos ocasiones y de no haber sabido administrar su dominio . Para Japón, en cambio, el empate tuvo sabor a victoria, pues confirmó que cuenta con argumentos futbolísticos y carácter suficiente para competir de tú a tú contra una de las selecciones más importantes de Europa.

SV