Con un dominio absoluto, Álex regresa a la senda del triunfo consiguiendo su segunda victoria en este circuito, mientras que su hermano Marc termina con una aparatosa caída en apenas la segunda vuelta de la carrera.Marc, en su afán por dar alcance a su hermano, que tenía el mejor ritmo de todos en este circuito, se fue al suelo muy temprano cuando intentaba seguir muy cerca de Álex.Las victorias consecutivas en MotoGP en tu Gran Premio de casa son de esas cosas con las que sueñas, y Álex (BK8 Gresini Racing MotoGP) lo ha logrado justo después de que el '73' firmara una actuación brillante en un emocionante Gran Premio de España, en el que Marc (Ducati Lenovo Team) se fue al suelo desde la segunda posición en la vuelta 2. La racha de victorias de Bezzechi (Aprilia Racing) llegó a su fin, pero el segundo puesto del italiano es otro resultado fantástico para el líder del campeonato, mientras que su compatriota Diggi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) logró la tercera posición para ascender al tercer puesto de la clasificación.Marc arrancó perfectamente desde la 'pole' y lideró con autoridad al llegar a la curva 1, mientras el grupo se lanzaba en masa tras él. Bezzecchi tuvo una salida espectacular; a diferencia del Sprint, desde la segunda fila para colocarse segundo, Álex Márquez también arrancó muy bien. El ganador del GP de España 2025 era tercero, luego segundo tras Marc después de que el piloto de Gresini adelantara al líder del campeonato en la curva 9. El '73' no tardó en atacar a Marc Márquez y en la curva Dani Pedrosa lo superó.En la segunda vuelta se produjo un gran infortunio para el '93': Marc Márquez se cayó en la rápida curva 11. Perdió el control de su rueda delantera y no hubo forma de salvarla. El héroe local sufría así un abandono muy temprano en Jerez por segundo año consecutivo. Afortunadamente, el español se levantó sin problemas, pero es otro golpe en su lucha por el título.Álex Márquez rodaba seis décimas por delante de Bezzecchi, mientras Di Giannantonio adelantaba a Jorge Martín para colocarse tercero en la vuelta 5. En ese momento, 'Diggi' estaba a un segundo del segundo puesto.Un pequeño pero costoso error de Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) al inicio de la vuelta 6 lo hizo caer de séptimo a noveno tras un contacto con Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), y además perdió carga aerodinámica delantera. Poco después, también fue adelantado por Francesco Bagnaia. En cabeza, Márquez empezaba a abrir hueco: 1,6 segundos sobre Bezzecchi en la vuelta 10, con Di Giannantonio a 0,6 segundos del italiano.Bagnaia tuvo un problema con su Desmosedici en la vuelta 12 y entró en boxes, firmando un domingo para olvidar para los dos primeros del Tissot Sprint.En el equipo Ducati oficial reinaba la frustración, y en el box de Gresini había felicidad. Álex Márquez aumentó su ventaja hasta casi dos segundos al final de la vuelta 15 de 25, con Di Giannantonio a menos de un segundo de Bezzecchi. En cambio, en la pelea por el Top 6 sí había cambios, con Johann Zarco perdiendo posiciones frente a Raúl Fernández y Ai Ogura.Finalmente, Álex Márquez cruzó la meta como ganador del GP de España por segundo año consecutivo, saludando a la afición en un domingo perfecto en Jerez.Bezzecchi terminó segundo, poniendo fin a su racha perfecta de domingos, pero sumando puntos muy valiosos. Di Giannantonio completó el podio y sube al tercer puesto del Mundial. Ogura terminó quinto tras adelantar a su compañero en la última vuelta, seguido de Fernández. Zarco fue séptimo, Bastianini octavo, Aldeguer noveno y Acosta décimo tras una carrera complicada. Binder, Morbidelli, Marini, Quartararo y Mir cerraron los puntos.La próxima será en Le Mans, ¡allá vamos!CLA | Piloto | Tiempo | PuntosA. MárquezGresini40'48.861252M. BezzecchiAprilia+1.90340'50.764203F. Di GiannantonioVR46+5.79640'54.657164J. MartínAprilia+9.22940'58.090135A. OguraTrackhouse+9.89140'58.752116R. FernándezTrackhouse+10.61440'59.475107J. ZarcoLCR+13.03941'01.90098E. BastianiniTech3+14.41141'03.27289F. AldeguerGresini+19.77841'08.639710P. AcostaKTM+22.43141'11.292611B. BinderKTM+22.79941'11.660512F. MorbidelliVR46+24.86741'13.728413L. MariniHonda+26.87141'15.732314F. QuartararoYamaha+29.53241'18.393215J. MirHonda+29.89941'18.760116A. RinsYamaha+32.92141'21.78217D. MoreiraLCR+36.65641'25.51718J. MillerPramac+37.57741'26.43819T. RazgatliogluPramac+44.557 41'33.41820A. FernándezYamaha+1'05.02341'53.884dnfP. BagnaiaDucati+13 Vueltas21'42.739dnfL. SavadoriAprilia+19 Vueltas11'44.081dnfM. MárquezDucati+24 Vueltas2'50.851* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB