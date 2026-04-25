La fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su fin y este domingo el Estadio TSM será la sede del duelo entre Santos Laguna y los Rayados de Monterrey. Este compromiso, correspondiente a la Jornada 17 (J17), representa la última oportunidad para que ambas escuadras dejen una mejor impresión en un semestre que ha estado marcado por la irregularidad y los resultados adversos.

¿Cómo llegan Santos y Monterrey al cierre del torneo?

El equipo de la Comarca Lagunera atraviesa uno de sus momentos más críticos en la historia reciente. Santos llega a este compromiso tras caer 2-0 ante el Atlético de San Luis a mitad de semana, un resultado que los condenó matemáticamente a terminar en el fondo de la tabla general. Con apenas 9 puntos sumados a lo largo de la campaña, Santos buscará apelar al orgullo deportivo para despedirse de su afición con una victoria que mitigue el trago amargo de ser el sotanero absoluto de la competencia.

Por su parte, los Rayados de Monterrey tampoco han cumplido con las altas expectativas que exige su plantilla. Aunque lograron una victoria reciente de 2-1 sobre el Puebla, el conjunto regiomontano ha navegado con mucha inconsistencia durante el semestre, sufriendo para encontrar su mejor versión futbolística. Para "La Pandilla", este último duelo en Torreón es vital para sumar unidades, cerrar la fase regular con dignidad en un torneo donde han quedado a deber a su afición.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Monterrey de la J17 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este partido que cierra el telón de la fase regular para ambos clubes, el partido contará con una amplia variedad de opciones de transmisión. El pitazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora: Domingo 26 de abril, 17:00 horas

Domingo 26 de abril, 17:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, Canal 5, ESPN 2

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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