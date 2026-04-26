Este domingo 26 de abril concluye la actividad del fin de semana con los compromisos que cierran la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Tras los intensos duelos disputados durante el viernes y el sábado, en los cuales diversas instituciones buscaron asegurar su posición de cara a la fase final, la atención del público se centra en los últimos enfrentamientos programados en el calendario oficial. En este contexto, los aficionados buscan seguir lo que queda de la Liga MX EN VIVO antes de que inicie la pelea por el título.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Partidos HOY domingo 26 de abril – Liga MX EN VIVO

La actividad del domingo 26 de abril tendrá dos encuentros con los que se cerrará la Jornada 17. El primero será Santos Laguna vs Monterrey, programado para las 17:00 horas, partido que abrirá la actividad dominical y pondrá en marcha el último día de la fecha con un duelo atractivo en Torreón.

Más tarde, a las 19:00 horas, Cruz Azul recibirá a Necaxa en el compromiso que cerrará tanto la jornada dominical como la actividad de la fase regular. Después del choque entre laguneros y regiomontanos, el encuentro en la capital será el encargado de bajar el telón de la J17, completando un domingo con dos partidos que definirán el cierre del calendario.

Santos Laguna vs Monterrey | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, Canal 5, ESPN 2 |

Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Resultados y más de la Liga MX

Para quienes buscan un seguimiento puntual del futbol mexicano, EL INFORMADOR actualiza la información más relevante de la Liga MX. Aquí es posible revisar no solo los marcadores finales y los goles de cada jornada, sino también el impacto que estos resultados tienen en las posiciones. El contenido incluye el calendario de los próximos partidos, facilitando que los aficionados tengan claridad sobre el panorama de la competencia y el desempeño de su equipo en las fechas restantes.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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