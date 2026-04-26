Charros viene de atrás y se queda la serie ante Durango

Los Charros de Jalisco vinieron de atrás y se impusieron 7-5 a Caliente de Durango en el tercer enfrentamiento disputado en el Estadio Panamericano, resultado con el que aseguraron su segunda serie ganada de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la novena jalisciense , ya que Durango tomó la ventaja desde la primera entrada con un jonrón de dos carreras de Reynaldo Rodríguez.

Sin embargo, la reacción local no tardó en llegar. En la parte baja del mismo inning, Willie Calhoun conectó un doble productor de dos anotaciones, mientras que Donny Sands impulsó una más con un sencillo para darle momentáneamente la vuelta al marcador.

Durango volvió a la carga al castigar al abridor Luis Payán con par de cuadrangulares adicionales y un doblete de Gabriel Noriega, lo que obligó la salida del pitcher tras tres entradas y dos tercios de labor. Con el panorama complicado, el bullpen de Charros respondió de gran manera, destacando la labor de Miguel Aguilar, quien se llevó la victoria tras contener a la ofensiva rival.

El momento clave llegó en la sexta entrada. Tras la salida del abridor Johan Adon, los locales aprovecharon el relevo de Erick Casillas para armar un rally de tres carreras que les devolvió la ventaja de forma definitiva.

En la recta final, A. J. Puckett se encargó de cerrar el encuentro con autoridad, recetando dos ponches para apuntarse el salvamento y asegurar el triunfo jalisciense.

Con este resultado, Charros no solo mostró carácter, sino también solidez en momentos clave. Ahora, el equipo se alista para su siguiente compromiso como visitante, cuando viaje a Chihuahua para medirse a los Dorados de Chihuahua del 28 al 30 de abril .

SV