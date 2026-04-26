Adrián Fernández saldrá en séptimo en el Gran Premio Histórico de Mónaco

Adrián Fernández, destacado referente mexicano del automovilismo, arrancará desde la séptima posición en la edición número 15 del Gran Premio Histórico de Mónaco al volante del BRM que perteneció a otra figura legendaria, Pedro Rodríguez.

El piloto enfrentó inconvenientes con la mezcla de combustible del motor, lo que le impidió repetir el tiempo que lo colocó en la tercera posición durante las prácticas libres del viernes. Aun así, largará séptimo entre los 17 autos clásicos que tomarán la salida en la categoría “Jackie Stewart”, destinada a vehículos con motores de 3 litros fabricados entre 1966 y 1972.

Fernández adquirió en 2023 el monoplaza de la escudería British Racing Motors, y esta será la segunda ocasión en que lo inscribe para el Gran Premio Histórico de Mónaco, evento en el que compiten autos de distintas épocas de la Fórmula 1, organizados en siete categorías.

El piloto mexicano, de 63 años, quien participó entre 1993 y 2006 en la Serie CART y la IndyCar antes de pasar a los prototipos en Grand-Am y Le Mans, explicó lo complejo que resulta preparar este tipo de vehículos.

“Hoy tuvimos algunos problemillas. El motor casi se apaga en el ‘hairpin’, parece que muy rico en la mezcla de la gasolina, desgraciadamente aquí en Mónaco no tienes tiempo de probar cosas, tienes muy poco tiempo. Tenemos un plan para mañana en cuanto al motor y la caja de velocidades que siempre ha sido un problema con ese coche, nos dio algunos problemas hoy, creemos que pudo ser, para estar bien mañana, pero eso nos limitó las vueltas que pudimos hacer en calificación, prácticamente tuve una oportunidad al principio y de ahí ya no pude tirar vueltas rápidas”, dijo Fernández.

Adrián Fernández registró un tiempo de 1:37.271 al volante de un histórico BRM, adquirido en 2023 tras descubrir que pertenecía al coleccionista español Jaime Bergel Sainz de Baranda.

El chasis P153/05 fue utilizado por Pedro Rodríguez en ocho Grandes Premios de 1970, logrando destacados resultados como segundos y cuartos lugares.

El monoplaza cuenta con motor V12 de tres litros y caja transeje de cinco velocidades que uso durante su destacada trayectoria en los ocho circuitos que corrió en la Fórmula 1.