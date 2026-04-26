Jack Grealish vuelve a dar de qué hablar: lo captan dormido tras fiesta en un bar

El futbolista inglés Jack Grealish volvió a colocarse en el centro de la atención mediática, pero no precisamente por su desempeño dentro de la cancha. En esta ocasión, el mediocampista fue captado completamente dormido en un bar al aire libre, luego de haber convivido durante varias horas con amigos.

De acuerdo con reportes de la prensa británica, el jugador habría consumido bebidas alcohólicas en exceso, lo que derivó en que terminara profundamente dormido en el lugar, sin poder reaccionar ante los intentos de sus acompañantes por despertarlo.

Las imágenes circularon en medios británicos

El diario The Sun difundió fotografías en las que se observa al futbolista aparentemente inconsciente, mientras sus amigos intentaban sin éxito hacerlo reaccionar para retirarse del establecimiento.

Testigos citados por el medio aseguraron que el jugador “se excedió con las bebidas” y que, pese a los esfuerzos de su grupo cercano, “no había manera de despertarlo, incluso roncaba constantemente”, lo que evidenciaba el nivel de agotamiento en el que se encontraba.

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Una reputación marcada por la vida nocturna

No es la primera vez que Jack Grealish protagoniza episodios relacionados con fiestas y excesos. A lo largo de su carrera, ha sido señalado en diversas ocasiones por su estilo de vida fuera del campo, lo que le ha valido la etiqueta de jugador fiestero.

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante las celebraciones de la UEFA Champions League con el Manchester City, donde también fue captado en condiciones similares.

Lesión, bajo rendimiento y un futuro incierto

En el plano deportivo, el panorama tampoco resulta favorable para el mediocampista, quien actualmente milita en el Everton en calidad de préstamo.

El jugador se encuentra en proceso de recuperación tras una cirugía en el pie, lesión que lo mantendrá fuera de actividad durante el resto de la temporada. Esta situación, sumada a la baja en su nivel de juego en los últimos años, reduce considerablemente sus posibilidades de ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre polémicas y dudas deportivas

Mientras continúa su rehabilitación, el futuro de Jack Grealish genera incertidumbre tanto dentro como fuera del terreno de juego. Las constantes polémicas extradeportivas y su irregular desempeño han puesto en duda su papel en el fútbol de alto nivel, en un momento clave de su carrera.

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