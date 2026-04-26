La mañana de este domingo 26 de abril de 2026 quedará grabada con letras de oro en los libros del deporte mundial, luego de que el keniano Sabastian Sawe cruzara la meta en el maratón de Londres 2026, deteniendo el cronómetro en unas alucinantes 1:59:30 . Esta asombrosa marca representa la primera vez en la historia que un ser humano logra romper la barrera de las dos horas en una competencia oficial, superando por 65 segundos la anterior plusmarca que ostentaba el fallecido Kelvin Kiptum desde Chicago 2023.

La magnitud de este evento trasciende el simple triunfo, pues redefine por completo los límites biológicos y biomecánicos que la ciencia deportiva consideraba posibles hasta hace apenas unos años . El desarrollo de la competencia fue una auténtica obra maestra de la estrategia y la resistencia física.

HISTORIA PARA LA HUMANIDAD EN EL MARATÓN DE LONDRES ����



���� Sabastian Sawe, el primer hombre que corre un Maratón en MENOS DE DOS HORAS.



¡01:59:30! El tiempo histórico del keniano �� pic.twitter.com/A1f4NkCKB3— ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 26, 2026

Sabastian Sawe no estuvo solo en esta titánica empresa; el etíope Yomif Kejelcha, quien realizaba su debut en la distancia, lo presionó hasta el último aliento y también logró la proeza de bajar de las dos horas al registrar 1:59:41, quedándose con el segundo lugar . Por su parte, el ugandés Jacob Kiplimo completó un podio de ensueño al cronometrar 2:00:28, un tiempo que también habría destrozado el récord mundial anterior, demostrando que las condiciones climáticas y el nivel competitivo de esta edición fueron absolutamente inmejorables.

¿Cómo se gestó el milagro de las dos horas?

En la segunda mitad de la carrera, el keniano ejecutó un cambio de ritmo que dejó sin aliento a los espectadores y a sus propios rivales. Tras pasar el medio maratón en 1:00:29, el grupo líder comenzó a acelerar de forma progresiva. La capacidad pulmonar y la eficiencia de zancada permitieron que el vencedor corriera la segunda mitad de la prueba en unos irreales 59 minutos con algunos segundos, un cierre fulminante que pulverizó cualquier pronóstico previo y dejó atrás a sus más cercanos perseguidores .

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A pesar de la euforia global y la celebración inmediata en las calles británicas, es imperativo aclarar que este resultado está sujeto a los rigurosos procedimientos de ratificación de World Athletics . Como dicta el protocolo internacional para cualquier plusmarca de esta envergadura, la federación deberá validar los controles antidopaje, la medición exacta del trazado y el cumplimiento de las normativas sobre el calzado deportivo utilizado . Sin embargo, los expertos coinciden en que no debería haber contratiempos para que esta marca sea oficializada en las próximas semanas, consolidando así el inicio de una nueva era en las carreras de fondo a nivel mundial.

Resultados en la rama femenil

El impacto de esta jornada no se limitó únicamente a la rama varonil, ya que la etíope Tigst Assefa también brilló con luz propia al defender su corona en carreras exclusivamente femeninas con un tiempo de 2:15:41 . Este dominio africano en ambas categorías subraya la supremacía de sus programas de entrenamiento en altitud y la perfecta adaptación a las exigencias del circuito londinense.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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