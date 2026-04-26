Joel Embiid había permanecido fuera de la postemporada debido a una cirugía por apendicitis, pero su regreso a la duela este domingo no fue suficiente para llevar a los Philadelphia 76ers a la victoria en el Juego 4 ante los Boston Celtics, que dominaron y se llevaron el encuentro 128-96 para poner el 3-1 en la serie, que pueden cerrar en casa .

El pívot camerunés tomó de inmediato el rol de líder que le corresponde en el equipo, con 26 puntos, 12 de ellos en el primer cuarto —el único en el que pudieron pelear de tú a tú—, y selló el doble-doble con 10 rebotes. Tyrese Maxey fue quien más acompañó a Embiid; sin embargo, el resto del plantel no estuvo a la altura: Kelly Oubre Jr. y VJ Edgecombe anotaron apenas ocho puntos entre ambos, y la banca fue de poca ayuda, pues, salvo Quentin Grimes, el resto de suplentes solo aportó 12 unidades.

Payton Pritchard se alzó como la gran figura de la noche al liderar a todos los anotadores con 32 puntos , encestando seis triples desde la banca. Desde su ingreso en el primer cuarto imprimió la energía diferencial y fue factor para que los Celtics consiguieran una ventaja temprana de 16 puntos, de la que los Sixers no pudieron levantarse.

Jaylen Brown y Jayson Tatum aparecieron con mayor constancia en el segundo y tercer cuarto para tomar la batuta de Pritchard. Las dos estrellas de Boston terminaron con 20 y 30 puntos, respectivamente, siendo, junto a Pritchard, los únicos tres celtas en dobles dígitos, respaldados por el aporte colectivo del resto del equipo.

El partido transcurrió sin complicaciones para los visitantes , que incrementaron su ventaja aprovechando el triple como su arma más letal, al anotar 24 de 53 intentos en la noche. Los Sixers carecieron de intensidad e ideas para romper la defensa rival, pero no pueden permitirse otro juego igual y están obligados a recuperar la memoria de lo que hicieron en el segundo duelo de la serie —su único triunfo— si no quieren despedirse de los playoffs el próximo martes.

SV