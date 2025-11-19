Jugador de la Liga MX podría ser compañero de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cuando uno habla sobre la Selección de Portugal, sin duda, el primer nombre que viene a la mente es el de Cristiano Ronaldo, la estrella que busca a toda costa romper la barrera de los mil goles a sus 40 años. Sin embargo, no es el único delantero que brilla por sus anotaciones, ya que un jugador de la Liga MX ha hecho un buen trabajo e incluso podría ser su compañero en el Mundial 2026.

Portugal aseguró en esta fecha FIFA de noviembre su boleto para participar en la Copa del Mundo de la FIFA que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá el próximo verano. El pase lo logró tras golear por 9-1 a Armenia, sin embargo, al menos estos dos últimos días, la "Seleção" ha estado en las tenencias debido no solo a ese abultado resultado, sino a las palabras de su técnico, el español Roberto Martínez.

El ex estratega de la Selección de Bélgica declaró que un delantero de la Liga MX, Paulinho, aún podría ganarse un lugar en la convocatoria para justa y jugar al lado de Cristiano Ronaldo.

Ayer martes, Roberto Martínez destacó el gran nivel que ha mostrado el delantero del Toluca en la Liga MX, donde ha conquistado tres campeonatos de goleo de manera consecutiva.

"Tenemos ahora a tres personas: Paulinho, porque está siendo muy constante (en México), es un jugador que está jugando muy bien. Tenemos a André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche y tenemos a Fábio Silva, que está en el Dormund y ya estuvo con la selección" , señaló Martínez.

Los números de Paulinho en Toluca que podrían llevarlo al Mundial 2026 con Portugal

En el actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Paulinho compartió el título de goleo con Armando "Hormiga" González, de Chivas, y João Pedro, del Atlético de San Luis. Sin embargo, no es lo único que destaca del atacante portugués de 33 años.

Paulinho se unió al Toluca en junio de 2024, siendo descrito por el club como un delantero inteligente y definidor que ya contaba con múltiples campeonatos en su país de origen. Su valía quedó demostrada al convertirse en tricampeón de goleo: en el Apertura 2024 (con 13 tantos), en el Clausura 2025 (con 12) y en el actual Apertura 2025 (con 12 anotaciones más). Además de sus logros individuales, el portugués fue una pieza clave para que los Diablos Rojos obtuvieran el campeonato del futbol mexicano en el certamen pasado, título que ahora buscarán refrendar.

