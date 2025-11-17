La Liguilla del Apertura 2025 está a punto de comenzar, y solo quedan dos lugares por definirse para completar las series de cuartos de final. A mitad de semana, se conocerá al primer equipo de la Liga MX que asegurará su pase gracias al resultado de uno de los enfrentamientos del Play-In. Para que no te pierdas ningún detalle, te damos a conocer dónde se podrá ver EN VIVO cada partido.

Los equipos ya clasificados a los Cuartos de Final

La Fase Regular del torneo concluyó el pasado domingo 9 de noviembre, tras 17 jornadas. Ahora, la Liguilla o "Fiesta Grande" del futbol mexicano está próxima a comenzar.

Hasta el momento, seis equipos tienen asegurada su participación en esta instancia final: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

Aún falta por definir a los dos equipos restantes que completarán el cuadro de la última fase del torneo.

Los partidos de la Liguilla ya definidos

Los cuartos de final ya tienen dos enfrentamientos definidos: Cruz Azul se medirá a Chivas y América se enfrentará a Monterrey. Por otro lado, Toluca y Tigres están a la espera de conocer a sus rivales, los cuales serán los cuatro equipos que lograron avanzar tras evitar la eliminación.

Así se jugará el Play-In de la Liga MX

Xolos, Juárez, Pachuca y Pumas tienen una nueva oportunidad de clasificar a la Liguilla tras conseguir un lugar en el Play-In.

Estos cuatro equipos se ubicaron entre el séptimo y décimo puesto de la Tabla General, lo que les da el derecho a disputar la última fase de clasificación.

Los partidos de Play-In se jugarán así, según su posición final en la fase regular: Xolos jugará contra Juárez, y Pachuca contra Pumas.

El ganador del partido entre Tijuana y Bravos irá directamente a la Liguilla, asegurando el séptimo puesto. El perdedor tendrá otra oportunidad, pues jugará contra el ganador del otro partido (Pachuca o Pumas) para conseguir el último pase disponible.

No olvides que los tres partidos del Play-In son a matar o morir (eliminación directa) y se jugarán en la cancha del equipo mejor posicionado en la tabla general.

Dónde ver EN VIVO los duelos del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX

Por ahora, la única forma de ver los partidos del Play-In de la Liga MX es a través de plataformas de streaming.

Pachuca vs Pumas

Fecha y hora: Jueves 20 de noviembre, 19:00 horas

Jueves 20 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Hidalgo

Hidalgo Transmisión: Caliente TV, FOX One

Xolos vs Juárez

Fecha y hora: Jueves 20 de noviembre, 21:00 horas

Jueves 20 de noviembre, 21:00 horas Estadio: Caliente

Caliente Transmisión: Caliente TV, FOX One

