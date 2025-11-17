La Liguilla del Apertura 2025 está a punto de comenzar, y solo quedan dos lugares por definirse para completar las series de cuartos de final. A mitad de semana, se conocerá al primer equipo de la Liga MX que asegurará su pase gracias al resultado de uno de los enfrentamientos del Play-In. Para que no te pierdas ningún detalle, te damos a conocer dónde se podrá ver EN VIVO cada partido.La Fase Regular del torneo concluyó el pasado domingo 9 de noviembre, tras 17 jornadas. Ahora, la Liguilla o "Fiesta Grande" del futbol mexicano está próxima a comenzar.Hasta el momento, seis equipos tienen asegurada su participación en esta instancia final: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.Aún falta por definir a los dos equipos restantes que completarán el cuadro de la última fase del torneo.Los cuartos de final ya tienen dos enfrentamientos definidos: Cruz Azul se medirá a Chivas y América se enfrentará a Monterrey. Por otro lado, Toluca y Tigres están a la espera de conocer a sus rivales, los cuales serán los cuatro equipos que lograron avanzar tras evitar la eliminación.Xolos, Juárez, Pachuca y Pumas tienen una nueva oportunidad de clasificar a la Liguilla tras conseguir un lugar en el Play-In.Estos cuatro equipos se ubicaron entre el séptimo y décimo puesto de la Tabla General, lo que les da el derecho a disputar la última fase de clasificación.Los partidos de Play-In se jugarán así, según su posición final en la fase regular: Xolos jugará contra Juárez, y Pachuca contra Pumas.El ganador del partido entre Tijuana y Bravos irá directamente a la Liguilla, asegurando el séptimo puesto. El perdedor tendrá otra oportunidad, pues jugará contra el ganador del otro partido (Pachuca o Pumas) para conseguir el último pase disponible.No olvides que los tres partidos del Play-In son a matar o morir (eliminación directa) y se jugarán en la cancha del equipo mejor posicionado en la tabla general.Por ahora, la única forma de ver los partidos del Play-In de la Liga MX es a través de plataformas de streaming.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF