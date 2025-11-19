Después de un largo periodo de rumores, este miércoles 19 de noviembre, la FIFA anunció de manera oficial que Guadalajara y Monterrey serán las ciudades anfitrionas del Torneo de Repechaje de la Copa Mundial de 2026.

Los enfrentamientos por los últimos boletos a la justa mundialista se disputarán en México del 23 al 31 de marzo de 2026 y que otorgará los dos últimos accesos para la primera justa mundialista con 48 selecciones.

Lo que se sabe sobre los partidos de repechaje en México

El Estadio Guadalajara (AKRON) y el Estadio Monterrey (BBVA) recibirán a seis selecciones provenientes de cinco confederaciones: Irak (AFC), Congo DR (CAF), Jamaica y Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC), quienes buscarán asegurar su presencia en la máxima justa del futbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la relevancia de estas sedes para el evento, asegurando que son los escenarios ideales para entregar los últimos boletos a la justa mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Estos estadios icónicos son el escenario perfecto para lo que promete ser un evento emocionante lleno de pasión, drama y entusiasmo.

"Este Torneo de Repechaje ofrece a los aficionados la oportunidad de ser parte de partidos históricos en ciudades y estadios de clase mundial antes del evento principal, que comenzará menos de tres meses después en Canadá, México y Estados Unidos", afirmó.

El sorteo del Torneo de Repechaje se celebrará este jueves 20 de noviembre de 2025 en la Casa de la FIFA en Zúrich, Suiza, a partir de las 06:00 de la mañana, hora del centro de México.

La venta de boletos para los partidos en México se realizará a través de FIFA.com/tickets, con información se dará a conocer a inicios del próximo año, en la que se mantendrá la misma dinámica de compra en la que se han vendido las entradas para la próxima justa mundialista.

¿Cuándo inicia y termina el Mundial 2026?

Con los clasificados del Torneo de Repechaje definidos en marzo de 2026, todos los aficionados del futbol se enfocarán completamente en la Copa Mundial 2026. Con la lista de 48 selecciones ya completa, la atención se centrará en la inauguración del Mundial 2026, que arranca el 11 de junio, dando inicio al torneo más grande en la historia del futbol.

El Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá con 48 selecciones, comenzará con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La final será el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Después de 104 partidos en 16 ciudades, el campeón se coronará en la primera edición del torneo con tres países anfitriones.

