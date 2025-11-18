El técnico de Portugal y de Cristiano Ronaldo, el español Roberto Martínez, afirmó este martes 18 de noviembre que le encantaría jugar contra un equipo de alguna federación no europea, como México, para preparar el Mundial de 2026, y opinó que marzo sería el mes perfecto.

Cuestionado sobre la posibilidad de tener un partido frente a la Selección Mexicana, una de las anfitrionas del Mundial 2026, Martínez señaló: "No puedo decir nada oficial, pero me encantaría. Bajo mi punto de vista, me encantaría poder jugar contra un equipo que sea de una federación no europea, me encantaría poder experimentar las condiciones de altitud, de humedad", dijo Martínez a los medios, tras intervenir en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.

Recordó que el verano pasado estuvo siguiendo el Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos para comprobar las condiciones sobre las que van a trabajar de cara al evento del próximo verano.

Sobre el sorteo para definir los grupos del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre, el técnico catalán subrayó que a él le gustaría disputar el 16 o el 17 de junio el primer encuentro del torneo, que comenzará el 5 de junio en Ciudad de México.

"Creo que ayudaría mucho a nuestra preparación porque nuestros jugadores tienen una temporada larga, hay muchos minutos y ayudaría mucho para ajustar lo que los jugadores necesiten individualmente para preparar el Mundial", reflexionó.

Apuntó que ya han comenzado con los preparativos y que la idea es trabajar "muy fuerte" con la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) para tratar de que los dos partidos de marzo sean de "preparación directa y no amistosos".

Portugal, clasificado al Mundial 2026

Portugal firmó el domingo pasado su boleto al Mundial 2026 con una feria de goles en casa. El conjunto se impuso por 9-1 a Armenia, en un partido sin Cristiano Ronaldo, quien fue castigado tras la roja ante Irlanda, en el que el cuadro luso se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.

