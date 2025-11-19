Ariel Castro firma un gol de antología con la Sub-21 de Chivas

La mañana de este miércoles 19 de noviembre, la categoría Sub-21 de Chivas disputó la Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, un encuentro que dejó una postal inolvidable gracias al juvenil rojiblanco Ariel Castro, quien firmó una definición espectacular para abrir el marcador y encender el ánimo en Verde Valle.

Así fue el gol del juvenil de Chivas

El tanto cayó en la cancha 2 del Club Chivas Verde Valle, donde Castro sorprendió a todos con un remate de "tijera" impecable, una acción acrobática que combinó coordinación, potencia y técnica individual al más alto nivel. La ejecución fue tan precisa que varios aficionados ya lo señalan como una jugada digna de nominación al premio Puskás.

La jugada nació al inicio de la segunda mitad. Tras reanudarse el encuentro con un saque de manos, el balón llegó a los pies de Leonardo Torres, quien desde el sector derecho envió un centro medido hacia el segundo poste. Ahí apareció Castro, que leyó a la perfección la trayectoria del balón y, sin pensarlo dos veces, se lanzó al aire para conectar de derecha un remate imposible para el guardameta rival.

La reacción fue inmediata. Tanto los aficionados presentes como los propios compañeros del juvenil quedaron atónitos ante la brillante definición del dorsal 70. El festejo fue efusivo, reflejando la emoción del grupo y el reconocimiento del cuerpo técnico encabezado por José Meléndez.

#Sub21 | 48’ �� ¡EL GOLAZO QUE ACABA DE HACER CASTRO! ¡GOOOOOOOL DE CHIVAAAAAAS! ����



�� Preciso centro de Torres para la llegada de Ariel Castro, que con una impresionante tijera manda el primero al fondo de las redes ��



¡ESTÁS LOCO, ARIEL! ���� pic.twitter.com/1Mo2JgVjld — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) November 19, 2025

La espectacular anotación no tardó en generar ruido en redes sociales, donde clips del gol comenzaron a circular rápidamente, destacando el talento y proyección del jugador. Este tanto, además, tiene un valor especial para Castro, pues representa su primera anotación con la categoría Sub-21 luego de haber tenido actividad en la Liga de Expansión con el Tapatío.

Finalmente, el partido concluyó con un empate 1-1 entre Guadalajara y Tigres, dejando la serie completamente abierta. El desenlace de la eliminatoria se definirá en el duelo de vuelta, que se disputará en territorio regiomontano, donde Chivas buscará sellar su pase a las semifinales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Guadalajara y Monterrey serán sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026

OF