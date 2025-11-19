¿Cómo quedaron distribuidas las selecciones en los bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026? El torneo se aproxima y el siguiente gran paso será el sorteo de los 12 grupos. La ceremonia tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington D. C., y la FIFA ya publicó la conformación de los bombos, organizados conforme al Ranking FIFA y la condición de país anfitrión.Para determinar a las cabezas de serie, se toma como referencia el Ranking FIFA: las nueve selecciones mejor ubicadas, junto con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, ocuparán esos puestos de privilegio.El resto de los equipos se divide en los bombos conforme a su nivel, del 1 al 4. En este último se ubicarán las seis selecciones que obtengan su boleto mediante el repechaje, sin importar su posición en la clasificación mundial.Gracias a su papel como país anfitrión, la Selección Mexicana será cabeza de serie en esta edición, al igual que Canadá y Estados Unidos. Mientras tanto, los aficionados ya comienzan a imaginar posibles escenarios y predicciones sobre cómo podrían formarse los grupos.Con la expansión a 48 selecciones, el torneo mantiene la tradicional Fase de Grupos, aunque ahora estará compuesta por 12 sectores de cuatro equipos cada uno. Todo quedará definido el 5 de diciembre, cuando se conozcan los enfrentamientos de la primera ronda.Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, AlemaniaCroacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador, AustraliaNoruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita, SudáfricaJordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Rep. UEFA 1, Rep. UEFA 2, Rep. UEFA 3, Rep. UEFA 4, Repechaje 1, Repechaje 2*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF