¿Cómo quedaron distribuidas las selecciones en los bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026? El torneo se aproxima y el siguiente gran paso será el sorteo de los 12 grupos. La ceremonia tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington D. C., y la FIFA ya publicó la conformación de los bombos, organizados conforme al Ranking FIFA y la condición de país anfitrión.

Para determinar a las cabezas de serie, se toma como referencia el Ranking FIFA: las nueve selecciones mejor ubicadas, junto con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, ocuparán esos puestos de privilegio.

El resto de los equipos se divide en los bombos conforme a su nivel, del 1 al 4. En este último se ubicarán las seis selecciones que obtengan su boleto mediante el repechaje, sin importar su posición en la clasificación mundial.

Gracias a su papel como país anfitrión, la Selección Mexicana será cabeza de serie en esta edición, al igual que Canadá y Estados Unidos. Mientras tanto, los aficionados ya comienzan a imaginar posibles escenarios y predicciones sobre cómo podrían formarse los grupos.

Con la expansión a 48 selecciones, el torneo mantiene la tradicional Fase de Grupos, aunque ahora estará compuesta por 12 sectores de cuatro equipos cada uno. Todo quedará definido el 5 de diciembre, cuando se conozcan los enfrentamientos de la primera ronda.

Los bombos para el Sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador, Australia

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Rep. UEFA 1, Rep. UEFA 2, Rep. UEFA 3, Rep. UEFA 4, Repechaje 1, Repechaje 2

