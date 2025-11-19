La expectativa es palpable. A menos de 200 días para el pitazo inicial que marcará el arranque de la Copa Mundial 2026, la emoción por el torneo que congregará a tres naciones anfitrionas es incuestionable. Son 42 selecciones las que ya clasificaron para este magno evento de la FIFA, sin embargo, la incertidumbre persiste. Todavía quedan seis anhelados cupos por definir, los cuales se disputarán en la ronda de clasificación intercontinental el próximo año.

Ayer martes 18 de noviembre se definieron clasificaciones históricas en las eliminatorias de Concacaf, con selecciones nacionales como Haití, Panamá y Curazao, asegurando de ese modo su pase en la última jornada. En paralelo, Europa presenció desenlaces dramáticos, como la remontada de Irlanda, que resultó en la eliminación de Hungría.

El sorteo para la conformación de los grupos del Mundial 2026 tendrá lugar en Washington D. C., Estados Unidos, el próximo 5 de diciembre, sin embargo, por hoy te mostramos la lista completa de las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

X / @FIFAWorldCup

Mundial 2026: Selecciones que ya clasificaron a la Copa del Mundo de la FIFA

Anfitrionas

México Estados Unidos Canadá

AFC (Asia)

Japón Irán Uzbekistán Corea del Sur Jordania Australia Qatar Arabia Saudita

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

Conmebol (Sudamérica)

Argentina Brasil Ecuador Uruguay Colombia Paraguay

CAF (África)

Marruecos Túnez Egipto Argelia Ghana Cabo Verde Sudáfrica Costa de Marfil Senegal

UEFA (Europa)

Inglaterra Francia Croacia Portugal Noruega Alemania Países Bajos Bélgica Austria Suiza España Escocia

Concacaf

Panamá Curazao Haití

El Repechaje para el Mundial 2026

En el mes de marzo del próximo año se llevará a cabo el repechaje que otorgará los últimos boletos para el Mundial 2026.

Esta fase la disputarán un total de seis selecciones provenientes de diferentes confederaciones, a excepción de la UEFA, para una repesca intercontinental. Las selecciones europeas tendrán su pelea interna, ya que su confederación cuenta con 16 plazas directas para la justa mundialista.

En la repesca intercontinental, por dos boletos, participarán:

Bolivia

Nueva Caledonia

República Democrática del Congo

Iraq

Jamaica

Surinam

De las 16 plazas asignadas a la UEFA para la próxima Copa del Mundo, 12 selecciones ya obtuvieron su clasificación. Por lo tanto, quedan cuatro vacantes por definirse en la fase de Playoffs.

Las selecciones europeas que jugarán el repechaje de la UEFA son:

Eslovaquia

Kosovo

Dinamarca

Ucrania

Turquía

Irlanda

Polonia

Bosnia & Herzegovina

Italia

Gales

Albania

Chequia

Irlanda del Norte

Suecia

Rumania

Macedonia del Norte

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF