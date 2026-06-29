Francia pone a prueba su poderío ante Suecia en los Dieciseisavos

Francia afrontará este martes 30 de junio uno de los compromisos más importantes de su camino en la Copa Mundial 2026 cuando enfrente a Suecia en los Dieciseisavos de Final. El encuentro, programado para las 15:00 horas en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pondrá frente a frente a una de las máximas candidatas al título contra una selección sueca que buscará dar la sorpresa para mantenerse con vida .

Los dirigidos por Didier Deschamps llegan a esta instancia con la etiqueta de favoritos gracias a la contundencia y regularidad que mostraron durante la Fase de Grupos. Francia fue una de las pocas selecciones que logró avanzar con paso perfecto, un registro que no conseguía desde el Mundial 1998, edición en la que levantó por primera vez el trofeo más importante del futbol.

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Las estrellas del balompié en Francia

Ese antecedente alimenta la ilusión de una generación francesa que combina experiencia, velocidad y talento. Gran parte de ese protagonismo recae en Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, quienes atraviesan un momento brillante. Ambos se encuentran en el top 3 de goleadores del Mundial con cuatro anotaciones cada uno, consolidándose como las principales referencias ofensivas de una selección que ha hecho del ataque su mayor fortaleza .

Francia finalizó la Fase de Grupos con diez goles anotados, cifra que la coloca entre las ofensivas más productivas del torneo, junto con Países Bajos y Alemania. La movilidad de sus extremos, la creatividad en el mediocampo y la contundencia de sus delanteros han convertido al conjunto de Deschamps en un rival temible para cualquier selección.

Por si fuera poco, entre el último partido que disputaron en Qatar 2022 y la presente edición, los galos suman cuatro juegos consecutivos de Mundial marcando tres o más goles y, en general, registran una derrota en sus 14 partidos más recientes, con saldo también de 12 triunfos y un empate; sin embargo, Suecia llega con argumentos suficientes para competir.

El paso de Suecia por el Mundial

El cuadro escandinavo logró clasificarse como uno de los mejores terceros tras sumar cuatro puntos en el Grupo F, dejando buenas sensaciones en ataque y demostrando capacidad para mantenerse en pelea dentro de un sector muy disputado.

Los suecos también destacaron por su producción ofensiva durante la primera ronda al convertir siete goles, una cifra que refleja su capacidad para generar peligro y que hace pensar en un partido abierto, con oportunidades para ambos equipos desde los primeros minutos.

No obstante, el principal desafío para Suecia estará en controlar su zona baja. El conjunto nórdico no consigue mantener su portería imbatida desde junio de 2025 y ha recibido 30 goles en sus 14 compromisos más recientes, y eso podría pesarles ante un equipo con tanto talento individual.

Francia vs Suecia

Francia intentará aprovechar la debilidad sueca para imponer condiciones desde el arranque y evitar cualquier sorpresa. La experiencia de futbolistas acostumbrados a disputar partidos de máxima exigencia podría marcar la diferencia en un duelo donde la eficacia frente al arco será determinante .

El historial también favorece a los franceses. Aunque ambas selecciones nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo, sí registran 22 antecedentes entre partidos oficiales y amistosos. Francia domina esa serie con 11 victorias, por seis de Suecia y cinco empates.

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FF