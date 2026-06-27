La Selección Mexicana ya tiene rival para los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026: este sábado 27 de junio se confirmó que el tricolor jugará su siguiente partido contra Ecuador, y en medio de la ilusión de que el combinado nacional mantenga su paso perfecto, muchos se preguntan dónde ver el partido.

Luego de una Fase de Grupos muy diferente para ambas selecciones, el nuevo formato de la Copa del Mundo 2026 los enfrentará en la fase de matar o morir. Ya no habrá mañana para alguno de estos equipos, y esto es todo lo que tienes que saber de este electrizante encuentro.

¿Dónde ver el partido México vs Ecuador en TV y streaming?

Como ocurrirá con todos los partidos de la Selección Mexicana, este juego del Mundial 2026 sí estará disponible para verse totalmente GRATIS en la televisión abierta a través de las señales de Canal 5 y TV Azteca, este es el ENLACE PARA EL CANAL 5 o, si lo prefieres, HAZ CLICK ACÁ PARA VERLO EN TV AZTECA; también puedes descargar las apps para disfrutar del encuentro desde tu celular.

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Otra opción ya para televisión de paga es verlo a través de TUDN o, si tienes el Pase Mundialista de ViX, podrás disfrutar del partido del tricolor en streaming desde donde quiera que estés... ¡alternativas sobran!

¿Cómo le ha ido a México y Ecuador en este Mundial 2026?

El tricolor y Ecuador disputarán el próximo martes 30 de junio a las 19:00 horas (07:00 de la noche) su partido en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo en la historia; en la actual justa hila tres victorias.

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Por su parte, Ecuador sumó cuatro puntos luego de su histórica victoria ante la Selección de Alemania, el empate ante Curazao y la derrota ante Costa de Marfil.

Como antecedente mundialista, México y Ecuador sólo han chocado en una ocasión: fue en el Mundial Corea-Japón 2002 y el Tricolor se impuso 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado... ¿se repetirá la historia?

Con información de El Universal

JM

