Costa de Marfil y Noruega se medirán este martes 30 de junio a las 11:00 horas en el Estadio Dallas por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026, en un choque que enfrentará a dos selecciones inexpertas en rondas de eliminación de esta competición y con estilos completamente opuestos: la solidez defensiva de los africanos contra el explosivo poder ofensivo de los europeos.

Costa de Marfil llega impulsada por una actuación que ya quedó marcada como la mejor en su historia dentro de una Copa del Mundo. Los Elefantes consiguieron pasar por primera vez de la fase de grupos, luego de finalizar en el segundo lugar del Grupo E, donde sumaron dos victorias y una derrota para superar un sector considerado como uno de los más complicados del torneo.

Costa de Marfil alcanzaría tres triunfos en una misma edición mundialista si le gana a Noruega

Ahora, el conjunto africano intentará seguir ampliando su legado. En caso de vencer a Noruega, alcanzará tres triunfos en una misma edición mundialista, igualando el total de victorias que había logrado en conjunto durante sus tres participaciones anteriores en la máxima justa del futbol.

El principal argumento del equipo marfileño ha sido su fortaleza defensiva. Durante la fase de grupos únicamente permitió un gol, consolidándose como una de las zagas más confiables del campeonato. Esa tendencia no es casualidad, ya que en sus diez partidos más recientes registra seis porterías sin permitir anotación, además de un saldo de ocho victorias y apenas dos derrotas.

Sin embargo, la prueba más exigente llegará precisamente en los dieciseisavos de final. Noruega aterriza con una de las delanteras más peligrosas. Aunque su último compromiso terminó con una dolorosa derrota de 4-1 frente a Francia, el resultado tiene un contexto muy particular.

Con la clasificación asegurada, el técnico Stale Solbakken optó por reservar a la mayoría de sus titulares pensando en el inicio de la fase de eliminación directa. Esa decisión le costó perder el liderato del Grupo I, pero permitirá que sus principales figuras lleguen completamente descansadas para enfrentar a Costa de Marfil.

Más allá de ese tropiezo, el presente del conjunto escandinavo sigue siendo notable. En sus 19 partidos más recientes acumula 14 victorias, tres empates y únicamente dos derrotas. A ello se suma su gran capacidad goleadora, ya que en 12 encuentros, Noruega marcó tres o más goles, incluyendo una aplastante victoria de 11-1 sobre Moldavia.

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Por ello, el duelo en Dallas promete convertirse en un auténtico examen para la defensa africana. Si Costa de Marfil logra contener el dinamismo y la contundencia de los europeos, tendrá grandes posibilidades de seguir sorprendiendo en el torneo.

Además del contraste futbolístico, será la primera ocasión en la que Costa de Marfil y Noruega se encuentren dentro del terreno de juego, y lo harán nada menos que en una instancia de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Con dos selecciones que atraviesan un gran momento y estilos completamente distintos, el partido promete intensidad desde el primer minuto. Mientras Costa de Marfil intentará imponer el orden y la paciencia que la llevaron hasta esta instancia, Noruega buscará romper la resistencia africana con un ataque que ha sido uno de los más productivos del campeonato.

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