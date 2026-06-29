Mundial 2026: FIFA rompe el silencio con Cabo Verde tras la grave denuncia sobre su capitán

El entorno de la Selección de Cabo Verde vive horas complejas en plena Copa Mundial 2026. Mientras el equipo celebra un pase histórico, reportes de la prensa internacional apuntan a una supuesta postura interna de la FIFA ante una investigación por presunto abuso sexual que involucra a su capitán, Ryan Mendes . La acusación proviene de una intérprete brasileña residente en Nueva Zelanda, encendiendo las alarmas en el torneo.

Los reportes de Globo Esporte sobre la postura institucional

De acuerdo con información difundida por el medio brasileño Globo Esporte, el máximo organismo del balompié habría analizado el panorama del delantero. Es sumamente importante precisar que esta información es de carácter no oficial. La FIFA no ha emitido ningún comunicado en sus plataformas ni canales formales de expresión sobre este acontecimiento .

El reporte periodístico surge en medio de las indagatorias sobre los hechos ocurridos en marzo pasado. La denunciante, una mujer de nacionalidad brasileña que radica en territorio neozelandés, ejercía labores de asistencia y traducción para la delegación africana durante una ventana de encuentros amistosos.

Detalles de la investigación en Nueva Zelanda

La policía de Nueva Zelanda mantiene abierto un proceso técnico para esclarecer lo sucedido en el hotel de concentración. Según los documentos a los que tuvo acceso el medio de Brasil, la presunta agresión física y sexual aconteció luego de un partido ante el combinado de Chile. La víctima detalló que ingresó a una zona asignada para el equipo bajo la idea de realizar labores de traducción profesionales.

El caso tomó relevancia masiva al revelarse la existencia de valoraciones médicas forenses e imágenes de lesiones que forman parte de la carpeta policial. Por ahora, las autoridades locales no han presentado cargos formales en los tribunales, ya que los plazos de revisión institucional en el país oceánico suelen extenderse por varios meses.

El reto deportivo de Cabo Verde ante Argentina

Este escenario extracancha coincide con el momento deportivo más alto del conjunto africano. La escuadra caboverdiana se transformó en la gran revelación del Grupo H del torneo internacional, avanzando tras empatar con España y sepultar las aspiraciones de Uruguay, que se consolidó como la principal decepción de la justa.

Ahora, los catalogados "Tiburones Azules" se preparan para disputar los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo. El destino los colocó frente a la Selección de Argentina, vigente campeona y defensora . El choque representa el desafío competitivo más relevante en la historia del país africano, aunque las miradas de la prensa internacional sigan divididas entre la estrategia en la cancha y el expediente que pesa sobre su capitán.

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FF