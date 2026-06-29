De último minuto, Brasil evitó una de las sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 2-1 a Japón en el Estadio Houston en Texas, resultado que le dio el pase a los Octavos de Final tras una eliminatoria en la que el conjunto sudamericano tuvo el control del balón durante la mayor parte del encuentro, pero encontró resistencia en una Selección de Japón que defendió con orden y estuvo cerca de eliminar a uno de los favoritos del torneo.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti asumió la iniciativa desde el inicio con una mayor posesión y constantes aproximaciones al área rival. Sin embargo, la circulación del balón terminaba una y otra vez antes del último pase, lo que permitió a Japón mantener el orden defensivo y cerrar los espacios para Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Rayan.

El sorpresivo gol de Kaishu Sano que silenció Houston

Cuando Brasil dominaba territorialmente, Japón encontró la jugada que cambió el rumbo del primer tiempo. Al minuto 29, Kaishu Sano aprovechó una recuperación en medio campo, condujo hasta la frontal del área y definió con un disparo que dejó sin opciones a Alisson para colocar el 1-0, marcador con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Casemiro y Martinelli: Los héroes de la Canarinha

Brasil adelantó líneas desde el inicio del complemento y encontró el empate al minuto 56. Casemiro apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro desde la banda izquierda y vencer a Zion Suzuki, después de varios intentos del conjunto sudamericano por romper la defensa de Japón.

Con el empate, el conjunto brasileño mantuvo la presión. Vinícius estuvo cerca del segundo tanto con un disparo que terminó en el poste, mientras que Japón resistía y apostaba por el contragolpe. El encuentro parecía encaminarse al tiempo extra, pero en el minuto 90+6 apareció Gabriel Martinelli, quien aprovechó una asistencia de Bruno Guimarães para definir el 2-1 y sellar la clasificación brasileña.

La victoria confirmó la capacidad de reacción de Brasil en una eliminatoria que exigió paciencia y ajustes tácticos para superar a un rival que sostuvo la ventaja durante buena parte del encuentro y obligó a la Canarinha a trabajar hasta los instantes finales.

¿Contra quién juega Brasil en los octavos de final?

Con este resultado, Brasil avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo y enfrentará el próximo domingo 5 de julio, en Nueva York, al ganador de la serie entre Costa de Marfil y Noruega, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

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