Isaac del Toro da el siguiente paso: debutará en el Tour de Francia 2026 con UAE Team Emirates-XRG

El ciclista mexicano Isaac del Toro prepara el siguiente paso de su carrera deportiva, pues debutará el próximo fin de semana en el Tour de Francia 2026 como parte de la alineación del UAE Team Emirates-XRG.

La participación del deportista de Ensenada, Baja California, en la que es considerada la prueba ciclista más importante del mundo fue confirmada este mismo lunes por el equipo a través de sus redes sociales.

El joven mexicano conquistó recientemente el Tour Auvernia-Ródano-Alpes. Antes de ganar dos etapas y la clasificación general en la carrera anteriormente conocida como Critérium du Dauphiné, el ciclista de 22 años también se impuso en la clasificación general del UAE Tour y la Tirreno-Adriático.

La presencia de Del Toro en la competencia más prestigiosa del ciclismo representa un nuevo paso en su ascenso. A sus 22 años, el bajacaliforniano tendrá la oportunidad de medirse con los mejores corredores del planeta, sumando a la alineación que será comandada por Tadej Pogacar.

"El mexicano está listo para debutar en el Tour de Francia y llega a la carrera tras haber ganado el Tour Auvergne-Rhone-Alpes con gran facilidad. El ciclista de 22 años también ganó la clasificación general tanto en el UAE Tour como en la Tirreno-Adriático. Con este historial, por no mencionar su segundo puesto en el Giro de Italia de 2025, Del Toro puede comenzar su primer Tour con la confianza de estar a la altura de las circunstancias", se puede leer en la publicación en su sitio web.

El Tour de Francia 2026 y la participación de Isaac del Toro en la competencia comenzarán el sábado 4 de julio con una prueba de contrarreloj por equipos. Teniendo como fecha de culminación el 26 de julio.

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¿Quién es Isaac Del Toro?

Isaac Del Toro nació el 27 de noviembre del 2003 en Ensenada, Baja California, y motivado por sus padres, desde pequeño estuvo involucrado en el mundo del deporte, especialmente en el ciclismo.

Su trayectoria abarca desde el ciclismo de montaña y el ciclocross hasta rutas de alta competencia. Con el propósito de labrarse mejores oportunidades, Isaac decidió dejar su tierra natal y viajar a Europa.

En el 2019 se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team, un equipo de ciclismo profesional mexicano registrado en San Marino, cuyo objetivo principal es posicionar deportistas del país azteca en la élite del ciclismo internacional.

Posteriormente, su triunfo en el Tour de l’Avenir, carrera profesional francesa por etapas, también conocida como "Vuelta a Francia sub-23", le valió un lugar en el equipo UAE Team Emirates. A partir de ese momento, su carrera despegó.

Tras su debut en el Giro de Italia 2025, el mexicano ha demostrado estar preparado para los desafíos que se le presenten.

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MB

A sus 22 años, el bajacaliforniano tendrá la oportunidad de medirse con los mejores corredores del planeta, sumando a la alineación que será comandada por Tadej Pogacar.