Filtran convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Javier Aguirre dará a conocer el domingo la convocatoria definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, apenas un día antes de que la FIFA oficialice las plantillas de todos los equipos participantes. Aunque el entrenador nacional ha insistido en que la lista sigue abierta, hay quienes consideran que ya todo está decidido.

El periodista deportivo David Medrano Félix comparte esta opinión y sostiene que las opciones para realizar cambios de último momento son limitadas.

En conversación con Carlos Guerrero, su compañero en Azteca Deportes, Medrano Félix aseguró que Alejandro Gómez y Kevin Castañeda, ambos de Xolos de Tijuana y que llegaron como sparrings, quedarían fuera de la lista definitiva. Además, presentó su pronóstico de los 26 jugadores que representarían a México en la Copa del Mundo.

Porteros

Defensas

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Delanteros

Roberto Alvarado

César Huerta

Guillermo Martínez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Armando González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

X/medranoazteca

Los comentaristas señalaron que esta lista parece previsible e incluso "políticamente correcta", aunque también cuestionaron la posible inclusión de futbolistas que han tenido poca actividad reciente, como Edson Álvarez, Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega, al considerar que podrían llegar sin el ritmo competitivo ideal al arranque de la Copa del Mundo.

Asimismo, anticiparon que algunos convocados tendrían poca o nula participación durante el torneo. Entre ellos mencionaron a Obed Vargas y Orbelín Pineda.

Sobre jugadores como César Huerta, Alexis Vega o Luis Chávez, quienes llegaron a esta última fase de la concentración bajo observación por su estado físico y que ahora parecen encaminados a integrar la lista final, el "Vasco" Aguirre explicó en conferencia de prensa:

"No son jugadores con cinco partidos, son jugadores de probada experiencia, no hay ningún riesgo. Consideramos que podemos ponerlos en forma".

México tendrá su penúltimo juego de preparación ante Australia

La Selección Mexicana disputará este sábado su penúltimo partido de preparación antes de debutar en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica, el próximo 11 de junio. El rival será Australia, en un encuentro que servirá a Aguirre para afinar detalles y observar a los jugadores que contempla para el torneo.

"Buscamos a los mejores mexicanos en nuestro entender. Somos un cuerpo técnico que sigue a los jugadores y analiza muchas cosas, no sólo los 90 minutos, sino situaciones en general", afirmó.

"Nos imaginamos distintos escenarios e intentamos encontrar a quienes mejor se adapten a las circunstancias. Esperemos acertar", agregó el seleccionador nacional.

El jueves, Raúl Rangel se atrevió a decir que la Selección Mexicana tiene argumentos para aspirar al título mundial. El "Tala" considera que una parte importante del reto pasa por el aspecto mental, una visión que Aguirre respalda con cautela.

"Estamos en nuestro derecho de pensar en grande. No soy quién para limitar a la gente. Veo por ahí que mucha gente se hace ilusiones y me parece bien. Creo que todos tenemos el legítimo derecho de soñar. Estamos en casa y vamos a intentarlo", concluyó el director técnico del Tricolor.

