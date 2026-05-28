Guillermo Ochoa mantiene la ilusión de integrar la convocatoria para la Copa del Mundo 2026

En el marco del día de medios de la Selección Mexicana de Futbol en las instalaciones del Rose Bowl, el guardameta Guillermo Ochoa compartió su perspectiva respecto a la posibilidad de integrar la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026, la cual iniciará en un periodo de dos semanas.

El arquero registra en su trayectoria la asistencia a cinco concentraciones mundialistas con el equipo nacional desde la edición de Alemania 2006 hasta Qatar 2022, sumando participación sobre el terreno de juego en tres de ellas: Brasil 2014, Rusia 2018 y la justa de 2022. De concretarse su llamado para el torneo actual, acumularía su sexta convocatoria formal con la escuadra mexicana.

Ante la proximidad de la entrega de la nómina oficial por parte del director técnico Javier Aguirre, Ochoa manifestó su expectativa por formar parte del grupo seleccionado. "Esperemos que sí, esperemos estar en la lista. Aún no sale la lista final. Ilusionado de poder estar en esta etapa final ya muy cercana al mundial. Y, ojalá que todo salga bien y arranquemos con pie derecho", expuso.

El futbolista detalló que su rol actual presenta condiciones distintas en comparación con los procesos de años anteriores. "Sé que es diferente. No es lo mismo que los mundiales pasados, donde, por supuesto, era quizá un poco más seguro que iba a jugar, es otra etapa. Pero sigue existiendo el mismo competidor, el mismo que quiere estar, el mismo que quiere jugar. Y me preparo para jugar", puntualizó.

Asimismo, el guardameta explicó que el factor de la edad genera valoraciones específicas en el entorno profesional. "Lo más difícil es el poder seguir demostrando que eres capaz y que eres un jugador que da el nivel, y que te vean primero por eso y no por la edad. Es algo natural de la vida futbolística", argumentó.

Finalmente, Ochoa hizo referencia a la interacción que mantiene con los elementos más jóvenes del plantel durante el periodo de concentración en California, donde comparte sus vivencias en el balompié de Europa.

