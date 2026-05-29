El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, compareció ante los medios de comunicación en conferencia de prensa previa al partido que el conjunto nacional disputará este sábado contra su similar de Australia en Pasadena, California. Durante la sesión, el estratega abordó el estado de la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo y la situación particular del delantero César Huerta.

Respecto a la conformación de la nómina de 26 futbolistas que representarán a México en la justa mundialista, Aguirre enfatizó que el proceso de selección permanece activo y en constante evaluación por parte de su equipo de trabajo. El entrenador indicó que el rendimiento observado durante la fase final del torneo local ha sido un factor clave para el análisis actual.

“La lista está abierta y podemos tomar de cualquier parte. Vimos una liguilla con jugadores en buen momento y tomaremos una decisión”, declaró el estratega.

El técnico reconoció que la publicación de la lista final habitualmente genera debate público debido a las ausencias y exclusiones que conlleva un corte de esta naturaleza. Explicó que los criterios de selección aplicados por el cuerpo técnico van más allá de las actuaciones individuales en el terreno de juego, abarcando el comportamiento y la capacidad de respuesta ante diferentes contextos competitivos.

“No es fácil, pero la conformación de la lista generará polémica, va a faltar gente y van a sobrar, pero así es esto. Intentamos encontrar a los 26 mejores jugadores mexicanos y es todo un cuerpo técnico que estamos siguiendo a los jugadores, analizamos muchas cosas, no solamente los 90 minutos de un partido, sino distintos escenarios, distintas conductas y buscamos tener a los que se adapten mejor a las circunstancias”, señaló.

Por otra parte, Aguirre ofreció detalles sobre la actualidad de César Huerta. El seleccionador confirmó que el futbolista se sometió a un segundo procedimiento quirúrgico tras una intervención inicial, y reportó que la evolución médica posterior a esta última cirugía ha sido satisfactoria. Asimismo, el entrenador analizó la actividad reciente del delantero en el balompié europeo.

“El ‘Chino’ tuvo una cirugía, tuvo que volverse a operar, pero estupendo en la segunda. Lamentablemente no tuvo los minutos en el fútbol belga que nos hubieran gustado”, detalló.

A pesar de la irregularidad en su participación con su club en Bélgica, Aguirre destacó las características técnicas y tácticas de Huerta en el sector ofensivo, señalando que sus condiciones de juego cubren una necesidad específica dentro del esquema de la selección.

“Es un jugador que corre por fuera en ambas bandas y es algo que en México nos ha costado encontrar alguien que tenga ese mano a mano”, concluyó el director técnico.

El representativo mexicano cerrará su preparación en territorio estadounidense con el compromiso de este sábado frente a la escuadra australiana, en el marco de la planeación logística de cara al torneo internacional.

MF