Este sábado 30 de mayo de 2026 se disputa una jornada con actividad internacional en distintos torneos y ligas alrededor del mundo. La agenda de futbol incluye la Final de la Champions League, partidos de la Concacaf Champions Cup, encuentros amistosos de selecciones y actividad en Sudamérica, Europa y Norteamérica.

La programación de hoy también contempla duelos en la Serie A de Brasil, la Copa Argentina, además de encuentros en ligas europeas. Por si te interesa, consulta todos los partidos de HOY sábado 30 de mayo de 2026, horarios y canales de transmisión en México.

Partidos HOY sábado 30 de mayo de 2026 - Champions League EN VIVO

PSG vs Arsenal | 10:00 | TNT, HBO MAX, FOX, FOX One

Partidos HOY sábado 30 de mayo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Toluca vs Tigres | 17:00 | FOX One, FOX

Partidos HOY sábado 30 de mayo de 2026 - Amistoso EN VIVO

México vs Australia | 20:00 | Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium, Azteca 7

Partidos HOY sábado 30 de mayo de 2026 - Campeón de Campeones Expansión EN VIVO

TM Futbol Club vs Tepatitlán FC | 19:00 | Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 30 de mayo de 2026 - Liga sueca EN VIVO

Malmö FF vs Halmstads BK | 07:00 | Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 30 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

CR Flamengo vs Coritiba | 13:00 | Flamengo TV YouTube

At. Paranaense vs Mirassol | 13:00 | Fanatiz

Bahía vs Botafogo | 14:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium, Globo Internacional

Grêmio vs Corinthians | 14:30 | Fanatiz

Santos vs Vitória | 18:00 | Fanatiz

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