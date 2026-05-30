Este sábado 30 de mayo de 2026 se disputa una jornada con actividad internacional en distintos torneos y ligas alrededor del mundo. La agenda de futbol incluye la Final de la Champions League, partidos de la Concacaf Champions Cup, encuentros amistosos de selecciones y actividad en Sudamérica, Europa y Norteamérica.La programación de hoy también contempla duelos en la Serie A de Brasil, la Copa Argentina, además de encuentros en ligas europeas. Por si te interesa, consulta todos los partidos de HOY sábado 30 de mayo de 2026, horarios y canales de transmisión en México.Google cuenta con una función llamada Fuentes Preferidas. Con esta herramienta, los usuarios recuperan la posibilidad de decidir qué contenidos desean ver primero. Esta configuración permite seleccionar de manera directa qué medios de comunicación aparecerán en primer lugar dentro de la sección de "Noticias destacadas" y también en el feed diario de Google Discover.Al seleccionar a EL INFORMADOR como medio principal dentro de la sección de Deportes, los lectores garantizan que el periodismo local, respaldado por más de cien años de trayectoria y rigor informativo, permanezca visible y disponible a solo un clic desde cualquier dispositivo.Configurar esta preferencia es un proceso sencillo que puedes realizar desde cualquier celular, tableta o computadora. Sigue estas instrucciones para lograrlo:Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.Con esta acción rápida y sencilla, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF