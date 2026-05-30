NBA: ¿Dónde ver el juego 7 Thunder vs. Spurs?

Todo se definirá en un partido. Thunder de Oklahoma City y Spurs de San Antonio disputarán hoy un decisivo juego 7 por el campeonato de la Conferencia Oeste, con el boleto a las finales de la NBA frente a los Knicks de Nueva York en juego.

Para Shai Gilgeous-Alexander la importancia del encuentro es evidente. “Es el próximo partido. Y si pierdo, mi temporada se acaba”, afirmó el canadiense al referirse al duelo que calificó como “el partido más importante de mi carrera”.

Oklahoma City llega con experiencia en este tipo de escenarios. La temporada pasada ganó dos juegos 7 rumbo al campeonato y, desde el inicio de los playoffs de 2025, tiene marca de 9-0 en partidos disputados inmediatamente después de una derrota.

Del otro lado está Victor Wembanyama, quien jugará el primer Juego 7 de su carrera. “Para mí, ganar en la NBA hoy no es más importante que ganar un campeonato regional cuando jugaba en la categoría Sub13. El impulso competitivo se siente exactamente igual”, aseguró.

La serie ha tenido momentos memorables, incluido un juego 1 definido en doble prórroga. Sin embargo, después de seis partidos, todo queda reducido a un último duelo.

“Cada partido tiene una vida nueva. Cada partido hay que ganárselo”, señaló el entrenador del Thunder, Mark Daigneault.

La experiencia de Oklahoma City y la juventud de unos Spurs encabezados por Wembanyama chocarán una vez más. El ganador avanzará a las Finales; el perdedor verá terminada su temporada.

Juego 7 final de la Conferencia Oeste, Thunder vs. Spurs

Fecha: 30 de mayo

Horario: 18:00 horas

Canal: Amazon Prime y NBA Season Pass

