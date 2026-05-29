"Hormiga” González manifiesta la perspectiva de disputar su primer Mundial en territorio nacional

El delantero del Club Deportivo Guadalajara, Armando González, expuso sus valoraciones sobre la posibilidad de integrar la nómina definitiva para la Copa del Mundo 2026 con la Selección mexicana de futbol, certamen que iniciará en un periodo de dos semanas con el encuentro de apertura en el Estadio Azteca ante Sudáfrica.

El atacante, quien aspira a formar parte de su primer torneo mundialista, hizo referencia a los testimonios recibidos por parte de elementos que representaron al país en la edición de 1986, compartiendo la visión de aprovechar la condición de local en esta justa internacional.

"Es una experiencia, como nos lo dijeron los jugadores del 86, una experiencia inolvidable, que tenemos una oportunidad de trascender, de hacer algo importante en nuestra casa, en nuestro país, con nuestra gente. Entonces, tenemos que aprovecharlo al máximo", manifestó el futbolista.

Durante el periodo de concentración en California previo al encuentro ante la escuadra de Australia, González detalló los aspectos técnicos en los que enfoca su atención para enriquecer su desempeño sobre el terreno de juego, tomando como referencia las condiciones de los elementos con mayor trayectoria en la demarcación ofensiva, de manera específica las condiciones de Raúl Jiménez.

"Trato de aprenderle a Raúl un poco más de su juego de espaldas, porque Raúl creo que lo hace espectacular y es algo que yo creo que a mí me falta mucho, esa experiencia, ese timing. Trato de aprendérselo y con el tiempo creo que lo podré ir adquiriendo en mi juego y es algo de lo que me fijo mucho. Con todos los jugadores trato de ver en qué ellos son buenos y trato de copiárselo", detalló el delantero de la escuadra tapatía.