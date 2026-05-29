Raúl “Tala” Rangel analiza la competencia en la portería y la localía de cara a la Copa del Mundo

El guardameta del Club Deportivo Guadalajara y del Tricolor, Raúl Rangel, expuso sus consideraciones sobre la disputa por la titularidad en el arco y la expectativa de encarar su primer torneo mundialista, el cual comenzará en un periodo de dos semanas en el Estadio Azteca.

El portero de la escuadra tapatía se perfila como una de las opciones para iniciar el torneo en la alineación titular, bajo la determinación final del director técnico Javier Aguirre. Ante este panorama, Rangel manifestó la responsabilidad que implica representar al país en una competencia donde México ejerce como una de las sedes organizadoras.

"Con todo el compromiso y el orgullo de defender lo que son estos colores. Y por ser mi primer proceso mundialista, pues todavía más ilusionado y comprometido al 100 por 100", declaró el futbolista respecto a su estatus en la convocatoria de la escuadra nacional.

En el rubro de la disputa por el puesto con los guardametas Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, el jugador de las Chivas señaló que la dinámica interna entre los convocados se desarrolla bajo parámetros de colaboración y exigencia diaria en los entrenamientos en California, previo al encuentro de preparación frente al conjunto de Australia.

"Es un tema que, a final de cuentas, lo he tratado en varias entrevistas anteriores. La competencia es muy sana. Obviamente, entendemos que, pues, los tres queremos estar ahí el 11 de junio. A final de cuentas, eso ya lo decidirá el técnico, pero, obviamente, nosotros en el día a día, pues, damos nuestro mejor esfuerzo para ganarnos esa posibilidad", detalló Rangel.

Finalmente, el arquero hizo referencia al compromiso colectivo que asume el plantel al encarar el torneo internacional en condición de anfitriones: "Está la responsabilidad, como dices, por ser anfitriones. Entonces, yo creo que, de esa manera, disfrutarlo y, obviamente, con la responsabilidad que eso conlleva, creo que tenemos ese compromiso de dar un gran papel en esta copa".